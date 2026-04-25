Германия отправит корабли ВМС в Средиземное море

ФРГ отправит свои военные корабли в Средиземное море. Об этом в интервью газете Rheinische Post сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, таким образом они сэкономят время. Министр пояснил: если в конечном итоге бундестаг одобрит проведение операции в Ормузском проливе, то они сразу начнут действовать.

«Чтобы сэкономить время, мы решили направить часть немецких подразделений в Средиземное море заранее, чтобы после утверждения мандата не терять больше времени», — сказал Борис Писториус.

Он уточнил, что в Средиземное море ФРГ они планируют отправить минный тральщик, а также вспомогательное судно для него.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии наблюдается дефицит топлива из-за блокады Ормузского пролива. На фоне этого канцлер страны Фридрих Мерц созвал Национальный совет безопасности. На заседании обсуждалась возможная отправка войск на Ближний Восток для обеспечения судоходства.

