Германия отправит корабли ВМС в Средиземное море

Дарья Бруданова
До этого канцлер ФРГ созвал совет по безопасности на фоне дефицита топлива в стране.

Фото: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich

ФРГ отправит свои военные корабли в Средиземное море. Об этом в интервью газете Rheinische Post сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, таким образом они сэкономят время. Министр пояснил: если в конечном итоге бундестаг одобрит проведение операции в Ормузском проливе, то они сразу начнут действовать.

«Чтобы сэкономить время, мы решили направить часть немецких подразделений в Средиземное море заранее, чтобы после утверждения мандата не терять больше времени», — сказал Борис Писториус.

Он уточнил, что в Средиземное море ФРГ они планируют отправить минный тральщик, а также вспомогательное судно для него.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии наблюдается дефицит топлива из-за блокады Ормузского пролива. На фоне этого канцлер страны Фридрих Мерц созвал Национальный совет безопасности. На заседании обсуждалась возможная отправка войск на Ближний Восток для обеспечения судоходства.

