Google Maps «стер» некоторые части Польши

Диана Кулманакова
Ряд объектов страны просто размыли на картах.

Фото: Marcin Bielecki/ТАСС

Google Maps начал скрывать на картах некоторые части территории Польши

Google Maps спрятал или заблюрил аэропорты и объекты инфраструктуры Польши. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на данные издания Gazeta.pl.

Стратегически важные объекты Польши, в числе которых военные авиабазы, аэропорты, энергетические объекты инфраструктуры, на картах Google Maps на данный момент размыты. В числе аэропортов значатся Краков-Балице и Варшава-Окенце.

Такое «сокрытие» стало итогом решения министра национальной обороны. Постановление о запрете фотосъемки объектов было издано в марте 2025 года, запрещающего фотографирование объектов.

«Стирание» польской инфраструктуры в Google Maps пока не закончено, так как представители Министерства национальной обороны и Министерства внутренних дел страны еще не отправили полный список мест, подлежащих размытию, в местное отделение Google.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три европейские страны отказались отправить войска на Украину. Военную поддержку Киеву готовы оказать 26 государств.

