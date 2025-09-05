Три европейские страны отказались отправить свои войска на Украину

Италия, Польша и Румыния отказались отправлять свои войска на Украину

Румыния и Италия вслед за Польшей объявили, что не будут направлять свои войска на Украину. Соответствующие заявления сделали президент Румынии Никушор Дан и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Многие страны, которые находятся здесь, рядом с Россией, приняли то же решение, что и мы — не отправлять людей на Украину. <…> Вместо этого мы будем материально-технически поддерживать <…> операции с помощью наших баз», — отметил Дан.

Лидеры Румынии и Италии пообещали поддержать другие антироссийские инициативы — так, Бухарест окажет содействие так называемым «миротворческим операциям». Президент Румынии также призвал США присоединиться к санкциям против России.

Премьер-министр Италии, в свою очередь, подтвердила готовность поддержать возможное прекращение огня с помощью инициатив по «мониторингу и обучению» за пределами границ Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



