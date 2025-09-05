Три европейские страны отказались отправить свои войска на Украину

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 43 0

Военную поддержку Киеву готовы оказать 26 государств.

Три европейские страны отказались отправить свои войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Graigg Faggionato

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Италия, Польша и Румыния отказались отправлять свои войска на Украину

Румыния и Италия вслед за Польшей объявили, что не будут направлять свои войска на Украину. Соответствующие заявления сделали президент Румынии Никушор Дан и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Многие страны, которые находятся здесь, рядом с Россией, приняли то же решение, что и мы — не отправлять людей на Украину. <…> Вместо этого мы будем материально-технически поддерживать <…> операции с помощью наших баз», — отметил Дан.

Лидеры Румынии и Италии пообещали поддержать другие антироссийские инициативы — так, Бухарест окажет содействие так называемым «миротворческим операциям». Президент Румынии также призвал США присоединиться к санкциям против России.

Премьер-министр Италии, в свою очередь, подтвердила готовность поддержать возможное прекращение огня с помощью инициатив по «мониторингу и обучению» за пределами границ Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:33
Россия направила самолет с гуманитарной помощью в Афганистан после землетрясения
1:16
«Это не синхронное плавание»: сексолог развеяла мифы об интимной жизни
0:54
Не беременна? Жена Гарика Харламова показала фигуру на кинопремьере
0:39
Три европейские страны отказались отправить свои войска на Украину
0:27
Уникальный выброс: на Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности
0:10
Осень пришла — урожай принесла: советы по сборке и хранению кабачков

Сейчас читают

«Породнило с Пушкиным»: Дибров не теряет самоиронии на фоне развода
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025