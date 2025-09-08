В отеле в Петербурге нашли зарезанную девятиклассницу

В Санкт-Петербурге раскрыты шокирующие подробности убийства 15-летней девочки в апарт-отеле на Витебском проспекте.

Труп ученицы девятого класса был найден накануне вечером в одном из номеров. Школьница погибла от многочисленных ножевых ранений, стало известно 5-tv.ru.

В воскресенье администратор отеля позвонила в полицию и сообщила, что в номере обнаружены девушка и парень без сознания. Прибывший наряд увидел изрезанное тело подростка, рядом на кровати лежал 18-летний житель Южно-Сахалинска с ранами на левой руке. Молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

В день трагедии школьница сообщила матери, что собирается погулять с подругой, и попросила одноклассницу подтвердить это. Однако на самом деле она отправилась на встречу с молодым человеком, с которым познакомилась в интернете и ранее не встречалась.

Камеры видеонаблюдения отеля зафиксировали, как парень вводит девочку в номер. По предварительным данным, он намеревался изнасиловать ее, и отказ школьницы стал причиной его агрессии. Напав на нее с ножом, злоумышленник убил девочку, после чего начал рассылать фотографии ее трупа своим знакомым. Именно они стали инициаторами обращения в полицию.

После совершенного преступления подозреваемый попытался покончить с собой. Правоохранители нашли его без сознания, и сейчас он находится в больнице. Уголовное дело по факту убийства уже возбуждено следственными органами.

