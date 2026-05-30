Жара и недостаток полива: почему скручиваются листья у томатов в теплице

Дарья Бруданова
Как спасти урожай от гибели?

Почему у помидоров в теплице скручиваются листья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Садовод Самойлова: скрученные листья у помидоров не всегда указывают на болезнь

Летом большинство дачников замечают, что в теплице у помидоров начинают скручиваться листья. Однако это не всегда признак болезни. Об этом URA.RU рассказала автор книг по садоводству Светлана Самойлова.

Эксперт назвала три основные причины, почему в жаркий день листья томатов могут скручиваться в трубочку. Первая — жара. Так растение защищается от «вредных» солнечных лучей.

«Если вы к вечеру проведете полив, то заметите, что листики расправляются. Могут они и сами по себе расправляться к вечеру, когда жара спадает, даже без полива», — сказала Самойлова.

Садовод отметила, что это абсолютно нормально и на урожае никак не сказывается. Вторая причина скручивания листьев — особенность сорта. По словам Самойловой, есть виды томатов, которые отличаются от классических размером, формой или цветом. Как правило, именно у них и скручиваются листья. В этом случае стоит тщательно ухаживать за прихотливым растением: чаще поливать и подкармливать.

Третья причина — засуха и недостаток полива. В жару томаты, как и многие другие овощи, стараются сохранить влагу. Помидоры, как заметила Самойлова, могут скручивать листья именно с этой целью.

«В своих теплицах я регулярно замечаю такое явление и не обращаю на него внимания, поскольку это не болезнь, а либо особенность сорта, либо реакция на жару и засуху», — добавила Самойлова.

Эксперт также рассказала, что самая большая ошибка практически всех дачников при обнаружении рассады со скрученными листьями — паника. Многие тут же начинают обрабатывать растения химикатами, желая вылечить его, но наносят только вред.

