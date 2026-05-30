Российский «Скат» вычисляет позиции врага. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
Для уничтожения цели артиллеристы применили буксируемую 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

В ходе выполнения боевых задач на правобережной части Херсонской области, контролируемой украинскими формированиями, расчет беспилотного летательного аппарата «Скат-350М» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» обнаружил скрытый пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Ведя дневную разведку в сложных условиях радиоэлектронной борьбы, операторы БПЛА зафиксировали активность вражеских дронов и установили точные координаты командного объекта. Полученные данные были оперативно переданы на командный пункт
артиллерийского подразделения. Решение на огневое поражение было принято незамедлительно.

Для уничтожения цели артиллеристы применили буксируемую 152-мм гаубицу «Мста-Б». Благодаря профессиональной работе связки «воздушная разведка — артиллерия», расчет орудия выполнил точный выстрел по переданным координатам. Попадание по цели было в режиме реального времени подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотного аппарата «Скат-350М»: пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен вместе с обслуживающим персоналом.

«Хороший самолет!.. Мы спокойно летаем два с половиной часа. Присутствует датчик от FPV, то есть можно залететь на сторону врага, включить настройки, и, если враг попытается сбить самолет, можно увести его на безопасное расстояние», — рассказал старший оператор расчета с позывным «Шмель».

Тесное и непрерывное тактическое взаимодействие расчетов войск беспилотных систем и различных видов артиллерии неоднократно показало высокую эффективность и результативность в выполнении задач по нанесению огневого поражения противнику. Использование таких комплексов, как «Скат-350М», позволяет минимизировать время от обнаружения цели до ее ликвидации и сохранять расчеты артиллерии вне зоны ответного огня.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

