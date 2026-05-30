Скрывает семейные тайны: муж не хочет, чтобы жена была частью его семьи

New York Post: муж не хочет, чтобы жена была частью его семьи

Конфликт в семье из Миннесоты возник из-за скрытности мужчины, который отказывается делиться важными подробностями о жизни своего 12-летнего сына с женой. Женщина пожаловалась, что после пяти лет отношений и более двух лет официального брака она все еще чувствует себя посторонним человеком в семье мужа. С такой проблемой она обратилась в колонку издания New York Post.

Особую остроту ситуации придает то, что у пасынка героини имеются серьезные проблемы с ментальным здоровьем и зависимостью от спиртного. Жена пытается проявить искреннее участие и заботу. Однако муж, получая новости о состоянии юноши, выдает ей лишь обрывочную информацию или полностью замыкается в себе.

По словам женщины, она уже неоднократно пыталась обсудить свои чувства с избранником, указывая на то, что такое поведение ее глубоко ранит, но ситуация остается неизменной. Она искренне хочет понять, как донести до супруга, что они теперь являются единым целым и должны поддерживать друг друга во всех семейных делах.

Автор колонки советов отметила, что далеко не все партнеры наделены талантом к открытому общению. Эксперт предположила, что основной ошибкой женщины может быть излишняя настойчивость в попытках «вытянуть» данные из мужа.

В качестве решения проблемы специалист предложила мачехе сменить тактику и попробовать наладить прямой контакт с молодым человеком самостоятельно.

По мнению советника, будучи полноправным членом семьи, женщина имеет право напрямую интересоваться делами пасынка, не дожидаясь посредничества со стороны скрытного супруга. Такая инициатива может помочь получить более полную картину происходящего и снять напряжение в отношениях.

