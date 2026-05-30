Скрывает семейные тайны: муж не хочет, чтобы жена была частью его семьи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Супруг намеренно исключает свою партнершу из жизни близких родственников.

Как понять что супруг что-то скрывает от вас: признаки

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

New York Post: муж не хочет, чтобы жена была частью его семьи

Конфликт в семье из Миннесоты возник из-за скрытности мужчины, который отказывается делиться важными подробностями о жизни своего 12-летнего сына с женой. Женщина пожаловалась, что после пяти лет отношений и более двух лет официального брака она все еще чувствует себя посторонним человеком в семье мужа. С такой проблемой она обратилась в колонку издания New York Post.

Особую остроту ситуации придает то, что у пасынка героини имеются серьезные проблемы с ментальным здоровьем и зависимостью от спиртного. Жена пытается проявить искреннее участие и заботу. Однако муж, получая новости о состоянии юноши, выдает ей лишь обрывочную информацию или полностью замыкается в себе.

По словам женщины, она уже неоднократно пыталась обсудить свои чувства с избранником, указывая на то, что такое поведение ее глубоко ранит, но ситуация остается неизменной. Она искренне хочет понять, как донести до супруга, что они теперь являются единым целым и должны поддерживать друг друга во всех семейных делах.

Автор колонки советов отметила, что далеко не все партнеры наделены талантом к открытому общению. Эксперт предположила, что основной ошибкой женщины может быть излишняя настойчивость в попытках «вытянуть» данные из мужа.

В качестве решения проблемы специалист предложила мачехе сменить тактику и попробовать наладить прямой контакт с молодым человеком самостоятельно.

По мнению советника, будучи полноправным членом семьи, женщина имеет право напрямую интересоваться делами пасынка, не дожидаясь посредничества со стороны скрытного супруга. Такая инициатива может помочь получить более полную картину происходящего и снять напряжение в отношениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

9:00
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь 2026
9:00
Скрывает семейные тайны: муж не хочет, чтобы жена была частью его семьи
8:33
Режиссер назвал семь самых частых ошибок на свадьбах
8:06
Солнечные и лунные затмения: когда и где наблюдать
7:48
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России
7:30
Не дайте себя обмануть: как выбрать мороженое с хорошим составом

Сейчас читают

Российские хирурги сократили сроки реабилитации после операций
«Я читал Достоевского»: Дибров предпочел русскую классику клипам SHAMAN
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео