Борис Джонсон использовал наработанные на посту премьера контакты для выгоды

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Он ушел с должности 6 сентября 2022 года.

Борис Джонсон использовал наработанные на посту премьера контакты для выгоды

Фото: © РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после отставки в 2022 году использовал свои связи и влияние, наработанные во время пребывания у власти, для получения собственной финансовой выгоды. Об этом сообщает газета The Guardian на основе утечки данных, охватывающей период с 2022 по 2024 год.

Издание получило доступ к многочисленным электронным письмам, речам, финансовым документам и другим материалам через американскую платформу Distributed Denial of Secrets, известную сбором и распространением инсайдерской информации.

Согласно расследованию, Джонсон якобы через саудовского чиновника — знакомого с ним со времен премьерства — пытался установить контакты с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, предлагая услуги своей консалтинговой компании.

Кроме того, публикуемые документы свидетельствуют, что Джонсон якобы получил от одного хедж-фонда более 200 тысяч фунтов стерлингов (около 22 264 000 рублей) после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в феврале 2024 года.

The Guardian также отмечает, что, еще будучи премьер-министром, Джонсон тайно встречался с одним из основателей американской компании Palantir Питером Тилем. Эта встреча прошла незадолго до того, как компания получила крупный контракт на анализ данных для Национальной службы здравоохранения Великобритании, вызывая вопросы о прозрачности такого взаимодействия.

Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра страны 6 сентября 2022 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
Погибла из-за наушников? Женщину сбил поезд во время прогулки с собаками
8:10
Россияне смогут выбрать форму получения социальной поддержки до 1 октября
8:07
«Проблеск надежды»: ученые нашли планету с атмосферой, похожей на земную
8:01
Борис Джонсон использовал наработанные на посту премьера контакты для выгоды
8:00
«Ответы на все вопросы»: Гай Германика о влиянии режиссеров на аудиторию
7:58
Отца погибших от отравления дихлофосом детей в Красной Сопке признали виновным

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Найдена пропавшая во время прогулки в Шахтах шестилетняя девочка

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025