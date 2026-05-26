Ночной кошмар Киева: что ожидать от новых российских ударов по Украине

Говоря об ударах, речь, конечно не о хаотичном запуске беспилотников — российская армия бьет точечно, прекрасно понимая, что является целью и четко осознавая оружие какой мощности применяется. Это показали минувшие выходные, когда были проведены первые массированные атаки.

Их проанализировал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Апокалиптичные картины с массированными ракетно-дроновыми ударами станут новой кошмарной реальностью Киева.

И это не ковровые бомбардировки. Это точечные атаки по стратегическим объектам киевского режима, с которым не хотят играть в рыцарский поединок и переходят к уничтожению. По крайней мере, это следует из заявлений российского МИДа, созревшего после вопиющей трагедии в Старобельске и гибели детей.

«Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов… Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», — заявили в МИД.

На кадрах видны последствия удара по зданию командования сухопутных войск ВСУ. Поражен и основной производитель ракетного вооружения Украины — объект холдинга «Артем».

«Были объекты, связанные и с СБУ, с главным управлением разведки Украины, а также, прежде всего, это были объекты, связанные со сборкой и проектированием, производством сил и средств поражения нашего глубокого тыла», — заявил эксперт в области безопасности Ян Гагин.

На спутниковых снимках NASA, по их тепловым картам, хорошо виден масштаб и плотность российских атак. А вот уже украинская карта очагов поражений, которые подтверждает сам противник.

Всего свыше 50 ударов ракет, в том числе «Орешником». Так он звучит с мест прилетов. Плюс около 700 беспилотников и 40 пораженных объектов. Таков результат одной российской атаки. Но не последней.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», — заявили в МИД России.

Этот и предстоящие массированные обстрелы, военные эксперты расценивают, как сигнал даже не для киевских вассалов, а их западных сюзеренов.

«Это показательный пример для Запада… Мы же прекрасно понимаем, что за атакой на студентов педагогического колледжа в ЛНР стоят непосредственно западные натовские инструкторы», — говорит политолог, кандидат исторических наук Вадим Мингалев.

Основная часть производства вооружения для ВСУ уже давно находится в Европе. Пока территория Старого света и их военные заводы не являются объектом российских атак, но для спонсоров режима это не должно стать поводом для ощущения их недосягаемости и полной безнаказанности. Технические возможности есть. Могут доиграться ведь и до практических решений.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.