Кровожадный вампир: толпа в Кении задушила убивавшего детей маньяка

В Кении толпа задушила убивавшего детей маньяка

Кенийский убийца Мастен Ванджала, которого полиция называла «кровожадным вампиром», признался в убийстве как минимум десяти детей. Он был задушен разъяренной толпой после побега из-под стражи, сообщает People.

Ванджала был пойман в Найроби по обвинению в убийстве двух мальчиков возрастом 12 и 13 лет. По данным полиции, он заманивал жертв, представляясь тренером, затем уводил их в отдаленные районы, где душил или избивал до смерти. Иногда он употреблял с ними наркотики и даже... пил их кровь.

«Иногда он высасывал кровь из их вен, прежде чем убить их», — сообщило Управление уголовных расследований.

Ванджала признался в убийстве минимум десяти детей и указал полиции на места преступлений.

Спустя три месяца после задержания Ванджала бежал из полицейского участка на Джогу-роуд в Найроби. Начались масштабные поиски. Через два дня его заметили школьники в родном городе Бунгома примерно в 400 километрах от столицы. Местный житель Бонфейс Ндиема рассказал, что жители узнали беглеца и начали его преследовать. Ванджала спрятался в доме соседа, но был найден и зверски убит местными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.