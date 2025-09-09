Кровожадный вампир: толпа в Кении задушила убивавшего детей маньяка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Преступник сбежал из-под стражи, но на свободе пробыл недолго.

Фото: www.globallookpress.com/SÃ©bastien DÃ©sarmaux / GODONG]

В Кении толпа задушила убивавшего детей маньяка

Кенийский убийца Мастен Ванджала, которого полиция называла «кровожадным вампиром», признался в убийстве как минимум десяти детей. Он был задушен разъяренной толпой после побега из-под стражи, сообщает People.

Ванджала был пойман в Найроби по обвинению в убийстве двух мальчиков возрастом 12 и 13 лет. По данным полиции, он заманивал жертв, представляясь тренером, затем уводил их в отдаленные районы, где душил или избивал до смерти. Иногда он употреблял с ними наркотики и даже... пил их кровь.

«Иногда он высасывал кровь из их вен, прежде чем убить их», — сообщило Управление уголовных расследований.

Ванджала признался в убийстве минимум десяти детей и указал полиции на места преступлений.

Спустя три месяца после задержания Ванджала бежал из полицейского участка на Джогу-роуд в Найроби. Начались масштабные поиски. Через два дня его заметили школьники в родном городе Бунгома примерно в 400 километрах от столицы. Местный житель Бонфейс Ндиема рассказал, что жители узнали беглеца и начали его преследовать. Ванджала спрятался в доме соседа, но был найден и зверски убит местными.

