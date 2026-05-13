«Просил деньги»: педофил заявил, что убитый девятилетний Паша его шантажировал

Обвиняемый в убийстве 9-летнего Паши Тифитулина заявил, что тот его шантажировал

Петр Жилкин, обвиняемый в убийстве девятилетнего Павла Тифитулина в Санкт-Петербурге, утверждает, что мальчик его шантажировал. Об этом он заявил в интервью изданию 78.ru.

«Он настоятельно начал просить денег уже в больших количествах и предлагал поговорить с его дядей, с его мамой, что я ему буду должен», — рассказал предполагаемый убийца.

По словам мужчины, Тифитулин обещал пожаловаться родным, что тот трогал его в интимных местах. Он отдал ребенку все наличные, которые имел при себе — около 15 тысяч рублей. При этом мальчик якобы требовал как минимум 500 тысяч рублей.

Жилкин рассказал и о самом убийстве. Он якобы изначально не планировал лишать несовершеннолетнего жизни, но испугался шантажа и решил его обездвижить.

«Я ему просто примотал руки к туловищу, заклеил рот и закинул в машину», — вспоминает Петр.

Когда мужчина понял, что Тифитулин уже не дышит, он проверил пульс. Ребенок был мертв. Все, что происходило после этого обвиняемый, по его словам, помнит смутно. Отрывочные воспоминания о том, как он куда-то ехал, потом — как стоял у воды и не находил в себе сил посмотреть на убитого Павла.

«Я не хотел, не планировал никогда ни его, ни чьего другого убийства», — уверял Жилкин.

Он признался, что не знает, как жить дальше. Он думает о том, чтобы уйти на спецоперацию и попытаться «смыть свой грех». При этом подозреваемым и виновным в преступлениях против жизни и половой неприкосновенности детей запрещено заключать контакты для участия в СВО.

Павел Тифитулин ушел из дома 30 января 2026 года. По данным следствия, 38-летний Петр Жилкин пытался склонить мальчика к насилию, а затем увез его и утопил в водопаде. В ходе расследования силовики нашли на компьютере подозреваемого порнографические видео с несовершеннолетними.

