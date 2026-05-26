В иранском городе Бендер-Аббас прогремели взрывы

В иранском портовом городе Бендер-Аббас в районе Ормузского пролива прогремело три взрыва. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что причина происходящего пока неизвестна. В материале агентства Fars говорится, что похожие звуки были слышны в районе портовых городов Сирик и Джаск в провинции Хорморган на юге Ирана.

Ранее, 25 мая, в районе Персидского залива иранские вооруженные силы «уничтожили враждебный беспилотник», утверждает агентство.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заранее обвинил Иран в возможном провале переговоров, отметив, что администрация президента США Дональда Трампа дипломатично решает все конфликты.

При этом на вопрос о возможности возобновления операции «Эпическая ярость» Рубио ответил, что решение зависит от переговоров двух стран.

Он также вновь акцентировал внимание на важности свободного судоходства через Ормузский пролив. Рубио подчеркнул, что текущая ситуация, когда Иран взимает пошлины и создает угрозы для безопасности коммерческих судов, не может быть приемлемой для международного сообщества.

В свою очередь, президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа сошлись во мнении, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо урегулировать дипломатическим методом как можно скорее, учитывая при этом интересы всех без исключения государств региона.

