Россия становится центром многополярного культурного взаимодействия

В Бразилии к 27 годам тюрьмы приговорен бывший президент страны Жаир Болсонару за организацию заговора с целью госпереворота. Кроме того, большие сроки у ряда других бывших управленцев времен Болсонару. Все из-за поражения на выборах с разницей менее двух процентов. Болсонару официально поражение признал и даже уехал в США. Но заговорщики остались в стране и вышли на улицы. Были беспорядки и попытка захвата правительственных зданий. Однако сторонники избранного президента Лулы да Силвы оппонентам дали отпор.

Президент США Дональд Трамп открыто говорит, что Болсонару — его друг. Еще до приговора суда обложил Бразилию дополнительными пошлинами в 50%. И вот приговор. Ждать ли нового скачка тарифов?

После яркой и символичной встречи лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на этой неделе состоялся экстренный саммит стран БРИКС по инициативе Бразилии. Она, как и еще ряд стран БРИКС, не в ШОС чисто географически. Но планы сверить было нужно. И это был первый закрытый саммит БРИКС. О чем беседовали полтора часа лидеры, мы знаем только косвенно, по отдельным заявлениям пресс-служб, но общий посыл понятен — там осуждали попытки давления и односторонних санкций. Многополярность нового миропорядка становится все очевиднее.

Доказательством этого, очередным, я бы сказал, может служить конкурс «Интервидение», который ровно через неделю пройдет в Москве. Назвать мероприятие «новым» язык не повернется, при СССР такой конкурс проводился восемь раз и один раз уже в современное время. И вот произошло возрождение. 23 страны представлены — это члены БРИКС, соседи по СНГ, а также гости из Африки, Азии и Америки, в том числе из США. Прошла жеребьевка, как видите, с таким фольклорным антуражем. Американский артист поет пятым, наш представитель, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, — девятым.

Как правильно выстраивать диалог культур в современном мире, узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Сколько лет в Европе твердили об отмене русской культуры, и что в итоге? В Петербурге в эти дни полмира. В Мариинке дают «Баядерку», в постановке участвуют артисты из Китая и Индии.

Пекинская труппа: большинство воспитанники школы самого актера, мастера боевых искусств, каскадера Джеки Чана, дает спектакль, одиннадцать воинов рассказывают об истории кунг-фу.

Вот еще одна иллюстрация того, как на деле работает политика отмены: сотни делегатов из шестидесяти семи стран, в том числе и европейских. А Петербург становится не просто российской, мировой культурной столицей.

Южнокорейские программисты в штабе Эрмитажа, вовсю работают над совместными проектами с нашими музеями.

«Мне хочется, чтоб о богатой русской культуре узнало как можно больше людей во всем мире», — поделился главный менеджер медиагруппы Южной Кореи Мэн Сиок Йо.

Вот он, настоящий диалог культур: театральные режиссеры со всех уголков мира за круглым столом, обсуждают совместные проекты и гастроли.

«Театр — это универсальный язык. Нас слышат миллионы зрителей по всему миру. И мы должны нести им правильный дружеский посыл», — сказал режиссер театра в Бразилии Данте Пассарелли.

Национальная Медиагруппа на форуме рассказывает о том, каких успехов можно достичь, работая вместе. Блокбастер «Красный Шелк» сначала собрал впечатляющую кассу в России, а прямо сейчас с ажиотажем идет в Поднебесной. Там он получил прокатное удостоверение высшей пробы, печать дракона.

«Вышел в национальный прокат китайский как национальный фильм. Но отмечу, что он также выходит сейчас в Балканских странах в прокат, он уже продан в Южную Корею и в Японию, как это ни удивительно. И на самом деле, это проект, который действительно объединяет культуры, но при этом является абсолютно кассовым, успешным», — заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Впереди продолжение, стартовали съемки второй части фильма «Черный Шелк».

«Мы развиваем героев, мы развиваем локации, у нас добавляются новые остросюжетные линии, у нас будет больше аттракционов в кино, и будет такой же завернутый, закрученный сюжет», — отметил режиссер фильмов «Красный шелк» и «Черный шелк» Андрей Волгин.

И это далеко не единственная новинка НМГ кинопроката, которую презентовали в рамках форума. «Неискусственный интеллект», «Тюльпаны», «Есть только миг» и, конечно, одна из самых ожидаемых новинок сезона — «Буратино». История которого сама по себе пример межнационального сотрудничества. Великая сказка писателя Алексея Толстого, вдохновившегося итальянским первоисточником!

«Главная ДНК оригинального фильма — песни Алексея Львовича Рыбникова, известные, мне кажется, всем, любым возрастам в нашей стране, они у нас сохранились. Детали сюжета, художественный масштаб, главный герой, сделанный при помощи компьютерной графики. В нем, безусловно, очень много души, очень много человеческого, но это технологический, конечно, прорыв», — рассказал генеральный продюсер фильма «Буратино» Михаил Врубель.

Сотрудничество, рождающее новые шедевры. Весь форум про это. Итоги форума объединенных культур подводит президент России Владимир Путин в Царском Селе. Место, конечно, символичное. Тут учились поэт и драматург Александр Пушкин, поэт, издатель, литературный критик Антон Дельвиг, писатель, публицист, журналист Михаил Салтыков-Щедрин. Отсюда вышел весь золотой век нашей литературы.

«Мы в России твердо знаем. Национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику», — заявил Владимир Путин.

Эрмитаж, Екатерининский, Мариинка: Петербург в эти дни — центр не то что российской, мировой культуры. На форум съехались художники, писатели и актеры, на секундочку, из двадцати недружественных стран.

«История доказывает, что самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром. И наоборот, когда общество замыкается в себе и слепо догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса», — добавил президент.

Кинематографисты, общественные деятели из Европы. Здесь, например, внук Шарля де Голля, верный знак того, что и в Европе многих раздражает антироссийская риторика Брюсселя.

«Я всегда буду защищать дружбу между Россией и Францией. Как это делал мой дед! У наших культур общая история. И вместе мы сильнее», — сказал внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

«У нас были наши коллеги из Италии, из Франции, из Германии, из Австрии. Блистательно выступали наши коллеги из Бразилии, из Китая, из ЮАР», — поделилась министр культуры Ольга Любимова.

Китайский музыкант Ни Чэньжень, лауреат международного конкурса пианистов, студент Гнесинки, говорит, русская школа — одна из сильнейших.

«Здесь, конечно, все очень сильны в плане классической музыки. Потому что культура — это корень, корень народа», — отметил студент Российской академии музыки имени Гнесиных Ни Чэньжень.

И пока в Брюсселе вновь заводят старую пластинку об отмене всего русского, наша страна становится центром мультикультурного мира.