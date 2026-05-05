Набирали баллы: как составляли рейтинг самых популярных сериалов страны

Сегодня стало известно, что прямо сейчас предпочитают смотреть зрители по всей стране. Опубликован российский рейтинг сериалов начала 2026 года. Интерес к отечественному контенту все выше, он занимает уже больше половины списка. Причем жанры абсолютно разные. Так что же привлекает внимание россиян? Тренды изучил корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Финал сериала «Очень странные дела» вызвал бурю дискуссий. В результате пятый сезон стал самым обсуждаемым и просматриваемым сериалом января и, по данным российского рейтинга сериалов, в целом лидером за первый квартал 2026 года.

Едва ли не в каждом сезоне главные герои разрабатывают план, как победить мистическое зло. Раздают друг другу роли, пытаются мыслить на несколько ходов вперед. Противник у них в финале действительно страшный: Векна, могущественное существо, способное проникать в разум.

«Очень странные дела» отдали первую строчку только в марте, пропустив вперед аниме «Магическая битва». В целом за квартал пятерка лидеров рейтинга выглядит так. Три сериала — российского производства: это «Ландыши», «Первый отдел» и «След» — рекордсмен по количеству серий.

«18 лет нашему сериалу, у нас опыт уже огромный, я думаю, что даже любые похожие какие-то проекты в данном жанре не смогут нас уже переплюнуть. Каждый человек, каждый актер, каждый режиссер, каждая команда развиваются, идут дальше и дальше. И даже сколько было попыток снимать что-то похожее, все равно смотрят „След“, потому что мы уже далеко-далеко вперед ушли», — рассказала актриса Ольга Копосова.

Рейтинг «Медиалогии» дает самую объективную картину сериального смотрения и использует 19 метрик, включая данные поисковых систем, просмотры на ТВ и обсуждение в соцсетях. Так формируются итоговые баллы у каждого проекта.

У «Очень странных дел» за первый квартал 2026 года почти 16 тысяч баллов. У второго места — «Ландышей» — почти девять тысяч. 63 проект из 100 самых популярных — российские. Тут и ситком «Папины дочки. Новые», и «Вампиры средней полосы», и «СМЕРШ», и, конечно, «Фишер» с Иваном Янковским.

«Во-первых, очень хорошо всегда, когда появляется какая-то новая метрика или набор метрик, которые позволяют оценить довольно субъективные вещи. Это говорит об интересе зрителя. И наша обязанность как индустрии заключается в том, чтобы следовать этим интересам», — отметил продюсер Александр Акопов.

Налицо успех отечественного продукта. Создатели «Фишера», например, уже объявили о производстве нового сезона, в котором появится Александр Петров.

«Люди, которые стоят за этим всем, — например, Федор Бондарчук, который вкладывает много сил, знаний, интуиции своей, — это дает на выходе хороший результат», — сказал актер Александр Петров.

Традиционно в первой десятке есть турецкие сериалы. В нашей стране их очень любят. Это и «Далекий город», и «Клюквенный щербет».

Интересно, что в списке лучших есть и занявший девятое место сериал «Рыцарь семи королевств» — приквел «Игры престолов». Действие этого сериала разворачивается за 100 лет до того, как Дейенерис Таргариен с помощью драконов начала бороться за Железный трон. Сериал создан на основе повестей Джорджа Мартина, которые он считает своими лучшими произведениями.

Главный итог — зрителям по-прежнему нравится зарубежное фэнтези, а в отечественном сегменте они предпочитают криминальные или комедийные сериалы. Кстати, более 80% российских проектов — не цифровые, а телевизионные премьеры. Продолжаем смотреть!

