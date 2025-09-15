«Арабское НАТО»: в Дохе обсуждают создание альянса исламских стран

В Дохе обсуждают создание альянса исламских стран

Пока в западном блоке происходит кризис за кризисом, на Ближнем Востоке формируется новый центр силы.

Представители исламских стран решили создать широкую коалицию против Израиля. Ее уже назвали «арабское НАТО». Причем новый альянс могут сформировать уже сегодня на экстренном саммите в столице Катара Дохе. А перед этим прошло закрытое совещание глав МИД стран новой коалиции.

На нем также выступил генсек Лиги Арабских Государств. Он сразу обозначил главную задачу арабского блока: остановить израильскую военную машину.

«Израильская агрессия приведет только к срыву усилий по деэскалации и подтвердит намерения правительства Нетаньяху — отвергнуть мирные пути решения палестинского вопроса и продолжать игнорировать волю международного сообщества и устав ООН. Об этом же говорят многократные заявления израильских властей о захвате палестинских территорий. Варварские действия Израиля не помешают нашим совместным усилиям с Арабской Республикой Египет и Соединенными Штатами, чтобы остановить несправедливую войну в секторе Газа», — заявил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

«Нет ничего, что мешало бы исламским государствам создать альянс в виде совместной силовой структуры для обороны. У нас есть много ресурсов, которые мы можем противопоставить агрессии, которой подвергается Катар», — сказал премьер-министр Ирака Мухаммед Шир а ас-Судани.

При этом глава правительства Катара прямо заявил, что страна не потерпит новых угроз национальной безопасности со стороны Тель-Авива. И теперь еще один обстрел Дохи грозит еврейскому государству войной со всем Ближним Востоком.

Напомню, во вторник Израиль ударил по зданию в столице Катара, где в тот момент находилась делегация палестинского движения ХАМАС. По инициативе США они обсуждали мирное урегулирование в секторе Газа. И как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поскольку лидеры ХАМАС выжили в той атаке, не исключены новые удары по Катару.