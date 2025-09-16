«Я по жизни загулял»: как флешмоб Газманова принес ему новую волну популярности

Газманов запустил танцевальный тренд под свою песню «Я по жизни загулял»

Народный артист России Олег Газманов позитивно воспринял свою популярность после видео с танцем под песню «Я по жизни загулял». Об этом артист написал в своих социальных сетях.

«Рад, что песня и танец зажгли вас так же, как и меня», — отметил исполнитель.

В беседе с aif.ru бренд-менеджер артиста Иван Ерхов рассказал, что множество людей снимают видео, где они исполняют знаменитый танец исполнителя под его популярную песню «Я по жизни загулял».

«Флешмоб „Танцуй, как Газманов“ охватил уже более 100 миллионов человек. В соцсетях было опубликовано видео с фирменным танцем Газманова под песню „Я по жизни загулял“. У него уже более 100 миллионов просмотров. Недавно нам прислали ролик: этот танец повторил парень на Эльбрусе», — поделился Ерхов.

В комментариях пользователи пишут, что хотят такие же колени и спину, как у Газманова, чтобы так же энергично двигаться во время танца.

