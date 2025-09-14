«Это ерунда»: представитель Газманова прокомментировал новости о мошенничестве

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 52 0

Ранее сообщалось, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пиар-менеджер Олега Газманова прокомментировал слухи о мошенничестве в отношении

Бренд-менеджер народного артиста Российской Федерации Олега Газманова Иван Ерхов не подтвердил информацию о том, что семью певца обманули мошенники. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания о том, верна ли информация, распространившаяся в СМИ, Ерхов заявил, что это, скорее всего, какая-то ерунда.

«Ничего подобного не было. По крайней мере, о таких вещах он (Олег Газманов. — Прим.ред.) не сообщает. И ничего он не говорил на эту тему», — сказал менеджер.

Иван Ерхов подчеркнул, что у исполнителя хитов «Офицеры» и «Вперед, Россия!» все хорошо.

В воскресенье, 14 сентября, в СМИ появилась информация, согласно которой семью Олега Газманова обокрали мошенники. Сообщалось, что по этому факту еще в конце июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Помимо этого, полиция якобы задержала подозреваемого — предпринимателя Геворка Саркисяна. Он, как утверждается, знаком с пасынком певца — Филиппом. Об этом также писал 5-tv.ru.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
Анастасия Волочкова оголилась на камеру в яблоневом саду
15:22
Судьба наследства брата: Филипп Бегак выиграл суд у матери
14:37
Стало известно об «унижающих достоинство» условиях содержания Гуцул в тюрьме
14:20
«Это ерунда»: представитель Газманова прокомментировал новости о мошенничестве
13:56
Инородная артистка: Алла Пугачева подала голос из эмиграции
13:15
«Я не тащу»: Полина Максимова об отношении к своим персонажам

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео