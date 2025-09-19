Становятся убийцами: в Великобритании женщины погибают от рук своих сыновей

В Великобритании женщины погибают от рук своих сыновей

В Великобритании фиксируется рост числа трагедий, когда женщины становятся жертвами собственных сыновей. В ряде случаев речь идет о молодых людях с тяжелыми психическими расстройствами, а также о зависимых от алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает The Sun.

Издание отмечает, что такие преступления носят крайне жестокий характер. Некоторые британки получали десятки ударов ножом или другими предметами быта, и подобные травмы оказывались смертельными.

По данным отчета правозащитной группы Femicide Census, из 122 женщин, погибших от рук мужчин в Великобритании, 12 стали жертвами именно своих сыновей. Эксперты подчеркивают, что эта проблема может оставаться «невидимой» для общества.

Среди убийц часто встречаются люди с шизофренией, психозом и серьезными нарушениями личности.

Ранее в Портленде, штат Орегон, четырехлетняя девочка самостоятельно позвонила в службу 911 и сообщила, что ее отец смертельно ранил мать. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили 24-летнюю Нейлианн Исам с ножевым ранением. Женщина находилась в доме вместе с детьми, пытаясь скрыться от предполагаемого насилия со стороны мужа.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний Мейт Джозеф. В тот же день его задержали.

