Становятся убийцами: в Великобритании женщины погибают от рук своих сыновей

Мужчины, как правило, страдают тяжелыми психическими заболеваниями и зависимостями.
Фото: Reuters/Dylan Martinez
В Великобритании женщины погибают от рук своих сыновей
В Великобритании фиксируется рост числа трагедий, когда женщины становятся жертвами собственных сыновей. В ряде случаев речь идет о молодых людях с тяжелыми психическими расстройствами, а также о зависимых от алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает The Sun.
Издание отмечает, что такие преступления носят крайне жестокий характер. Некоторые британки получали десятки ударов ножом или другими предметами быта, и подобные травмы оказывались смертельными.
По данным отчета правозащитной группы Femicide Census, из 122 женщин, погибших от рук мужчин в Великобритании, 12 стали жертвами именно своих сыновей. Эксперты подчеркивают, что эта проблема может оставаться «невидимой» для общества.
Среди убийц часто встречаются люди с шизофренией, психозом и серьезными нарушениями личности.
Ранее в Портленде, штат Орегон, четырехлетняя девочка самостоятельно позвонила в службу 911 и сообщила, что ее отец смертельно ранил мать. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили 24-летнюю Нейлианн Исам с ножевым ранением. Женщина находилась в доме вместе с детьми, пытаясь скрыться от предполагаемого насилия со стороны мужа.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний Мейт Джозеф. В тот же день его задержали.
