«Приятные воспоминания»: Ким Чен Ын рассказал о встрече с Трампом

Диана Кулманакова
Он также указал на невозможность КНДР отказаться от ядерного оружия.

Какие отношения между Северной Корее и США

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

Ким Чен Ын заявил об оставшихся от Трампа приятных воспоминаниях

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приятных воспоминаниях, которые у него остались от президента США Дональда Трампа. Он также выразил готовность к новым переговорам с Вашингтоном, если тот признает республику страной ядерного статуса. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Если Соединенные Штаты откажутся от своей бредовой одержимости денуклеаризацией и, признав реальность, действительно захотят мирного сосуществования с нами, то у нас не будет причин отказываться от этого», — заявил он.

Он также добавил, что сохраняет теплые воспоминания о Трампе, с которым трижды встречался в ходе саммитов в 2018–2019 годах. Однако провал переговоров в Ханое в феврале 2019 года, где стороны не смогли договориться о степени снятия санкций в обмен на частичную денуклеаризацию, похоронил диалог.

Ким Чен Ын прямо заявил о невозможности отказа от ядерного арсенала, сославшись на негативные примеры других стран.

«Мир уже хорошо знает, что делают США после того, как вынуждают страну отказаться от ядерного оружия и разоружиться», — отметил он

Санкции ООН, по его словам, лишь укрепили убеждения страны. Также отношения с Южной Кореей лидером КНДР были охарактеризованы как бесперспективные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

