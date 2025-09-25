Были компроматы на Брижит? Переписка Урсулы фон дер Ляйен и Макрона исчезла

Диана Кулманакова
Ранее переписки главы Еврокомиссии уже пропадали.

Что было в переписке Урсулы фон дер Ляйен Макрону

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

В ЕС разгорелся скандал с удаленными сообщениями Урсулы фон дер Ляйен Макрону

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с новым скандалом, связанным с исчезновением ее секретной переписки с президентом Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщила депутат Европарламента Кинга Гал в социальной сети Х.

«Вокруг СМС фон дер Ляйен разгорается очередной скандал. Европейский омбудсмен начала расследование ее секретных текстовых сообщений президенту Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали», — написала она.

По информации New York Times, Урсула фон дер Ляйен в 2021 году вела закрытую переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой о закупках вакцин от COVID-19, целью которой была крупная сделка стоимостью около 35 миллиардов евро на поставку 1,8 миллиарда доз. При этом суд Евросоюза признал, что Еврокомиссия нарушила нормы прозрачности, отказав предоставить доступ к переписке и данные о цене контракта, а также не представив убедительных доказательств отсутствия конфликта интересов.

В ответ на это демократические силы в Европарламенте инициировали попытки выразить недоверие фон дер Ляйен и даже ее отставку. Евродепутаты обвиняют ее в злоупотреблении полномочиями, непрозрачности коммерческих сделок и срыве принципов добросовестного управления. Но дело до отмены фон дер Ляйен так и не дошло.

