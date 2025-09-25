Взрыв на почте: как петербуржец оказался фигурантом дела о теракте

Взрыв на почте в Петербурге, который прогремел на проспекте Обуховской обороны, квалифицировали как теракт. Полиция задержала отправителя опасных посылок. Содержимое одной из них сдетонировало, когда сотрудница отделения перекладывала коробки.

В коммунальной квартире, где проживал подозреваемый, нашли порох и комплектующие для сборки беспилотников. Чем занимался неприметный на вид сосед — узнала корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Эта маленькая комната в коммунальной квартире оказалась мастерской по сборке беспилотников. Накануне здесь побывали силовики. Хозяина, 62-летнего Газинура Шамсиева, задержали. Сейчас он дает пояснения о том, что было в посылке, взорвавшейся в почтовом отделении. И о своем необычном увлечении.

«Он собирает дроны, чтобы запатентовать. Он хотел попасть на какую-то передачу. Вытаскивал он свои дроны, они такие большие, необычные. Я говорю: „Ничего себе“. У них лопасти начинают кружить, как вентиляторы, он поднимал на кухне», — рассказала соседка Шамсиева.

По словам соседей, из комнаты Шамсиева вынесли целый арсенал боеприпасов, в основном — патронов. Теперь говорят — хорошо, хоть квартира не взлетела на воздух. Накануне в почтовом отделении на проспекте Обуховской обороны взорвалась посылка, которую туда принес Газинур Шамсиев.

На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, следственного комитета и полиции, десять человек эвакуировали из здания. При взрыве никто не пострадал. Шамсиев зарегистрирован в Татарстане, туда он и отправил пять посылок, одна из которых внезапно сдетонировала.

При осмотре места происшествия специалисты обнаружили остатки самодельного устройства: оборванные провода, часть охотничьего патрона. Изъятое направлено на экспертизу. О том, что хобби жителя коммуналки взрывоопасно, не подозревали, говорят соседи. Газинур Шамсиев — человек мирный, интеллигентный, никому не докучал.

Шамсиев по словам соседей работает на заводе «Звезда». Вероятно оттуда тоже выносил комплектующие. Видели жители коммунальной квартиры и коробки, которые мужчина повез на почту — он пояснил что это инструменты.

«Да, говорит, уже 20-ю коробку отношу на почту. Я говорю: „О ничего себе, а что там?"Тележку покатала. А у тележки колесики расходятся. Я говорю: «Что там такого тяжелого?» Инструменты», — рассказала соседка.

Мужчина также рассказывал, что собирается на СВО. Вот только никак не мог пройти медкомиссию.

После произошедшего в отделении почты Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Версия о том, что мужчина ничего противозаконного не задумывал, а просто положил в посылку несовместимые составляющие — не единственная. Следователи предполагают, что его могли завербовать, либо использовать «втемную». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.