МИД анонсировал удары по объектам ВПК Украины в ответ на теракт в Старобельске
Внешнеполитическое ведомство призвало иностранцев срочно покинуть Киев.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
МИД России выступил с жестким заявлением, порекомендовав всем иностранным гражданам и жителям украинской столицы как можно быстрее уехать из города и держаться подальше от объектов административной и военной инфраструктуры.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, терпение российской стороны лопнуло после очередной атаки ВСУ.
«Удар по Старобельску переполнил чашу терпения», — подчеркнули дипломаты.
В связи с этим, как следует из заявления, российская армия намерена расширить зону поражения. Ответный огонь будут вести не только по военным заводам, но и по командным пунктам и ключевым центрам принятия решений.
Обострение ситуации происходит на фоне непрекращающихся диверсий. Атака на колледж в Старобельске в ночь на 22 мая стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, заявили в МИД.
В момент удара ВСУ в зданиях учебного заведения в Старобельске находились более 80 подростков. Президент России назвал удар киевского режима террористическим актом, так как никакой военной инфраструктуры рядом с образовательным заведением не было.
Разрушенную площадку колледжа 24 мая посетили более 50 представителей зарубежных СМИ из 19 стран мира. Однако ведущие западные телекомпании, в том числе CNN и BBC, проигнорировали эту поездку. А многим из побывавших на месте теракта западным журналистам запретили публиковать материалы по теме.
