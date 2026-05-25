МИД анонсировал удары по объектам ВПК Украины в ответ на теракт в Старобельске

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Внешнеполитическое ведомство призвало иностранцев срочно покинуть Киев.

РФ анонсировала удары по ВПК

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

МИД России выступил с жестким заявлением, порекомендовав всем иностранным гражданам и жителям украинской столицы как можно быстрее уехать из города и держаться подальше от объектов административной и военной инфраструктуры. 

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, терпение российской стороны лопнуло после очередной атаки ВСУ.

«Удар по Старобельску переполнил чашу терпения», — подчеркнули дипломаты.

В связи с этим, как следует из заявления, российская армия намерена расширить зону поражения. Ответный огонь будут вести не только по военным заводам, но и по командным пунктам и ключевым центрам принятия решений.

Обострение ситуации происходит на фоне непрекращающихся диверсий. Атака на колледж в Старобельске в ночь на 22 мая стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, заявили в МИД.

В момент удара ВСУ в зданиях учебного заведения в Старобельске находились более 80 подростков. Президент России назвал удар киевского режима террористическим актом, так как никакой военной инфраструктуры рядом с образовательным заведением не было.

Разрушенную площадку колледжа 24 мая посетили более 50 представителей зарубежных СМИ из 19 стран мира. Однако ведущие западные телекомпании, в том числе CNN и BBC, проигнорировали эту поездку. А многим из побывавших на месте теракта западным журналистам запретили публиковать материалы по теме

