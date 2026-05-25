Слишком поздно: брошенная семья отказалась принимать в дом блудного отца

Пожилой мужчина пытается вернуть расположение бывшей жены и детей после смерти любовницы.

Бывший муж, оставивший семью ради интрижки с начальницей 15 лет назад, изъявил желание возобновить общение с экс-супругой и взрослыми сыновьями. Сложную историю рассказало издание New York Post (NYP).

Женщина, обратившаяся за советом в колонку «Дорогая Эбби», рассказала, что прожила в браке с мужчиной по имени Моррис 39 лет. По ее словам, супруг страдал от алкоголизма и тратил общие деньги, а в 2010 году внезапно объявил о романе на стороне и съехал.

После смерти его второй жены Моррис, страдающий от одиночества и депрессии, начал активно навязываться своим близким, требуя статуса «друзей» и восстановления семейных уз.

Ситуация осложнилась тем, что старший сын Джастин невольно стал объектом ежедневных атак сообщениями и звонками со стороны отца. Это уже спровоцировало конфликты в его молодой семье и разлад с младшим братом, который категорически отказывается контактировать с родителем.

«Скажите своим сыновьям, что они не несут ответственности за Морриса, который бросил вас всех ради более зеленых пастбищ. Вы и ваши сыновья не виноваты в депрессии, которую он сейчас переживает. Если ему нужна эмоциональная поддержка, он может получить ее на ближайшем собрании Анонимных Алкоголиков (АА)», — посоветовала женщина автор колонки Эбби.

Эксперт подчеркнула, что попытки воссоединения могут разрушить брак Джастина и нанести вред всем участникам истории.

Эбби также добавила, что Моррис не должен больше дестабилизировать жизнь тех, кого когда-то предал, невзирая на его десятилетний стаж трезвости в АА.

Несмотря на попытки семьи направить мужчину к психологам, на курсы или волонтерскую деятельность, он настаивает на переезде поближе к детям.

Конфликт между братьями нарастает, так как один чувствует груз ответственности, а другой — лишь негодование. Эбби призвала женщину и ее детей оберегать свои границы и не позволять чувству вины за чужое одиночество управлять их судьбами. Эксперт также добавила, что если Джастин не прекратит общение с Моррисом, это приведет к серьезному кризису в его отношениях с женой.

