Владимир Зеленский намерен вернуть из Европы останки и других преступников.
На Украине перезахоронили главаря ОУН Андрея Мельника
Сегодня на Украине с государственными почестями перезахоронили одного из главных пособников нацистов в годы Второй мировой войны.
На церемонию прощания с Андреем Мельником пришел Зеленский и представители его администрации. Мельник возглавлял признанную в России экстремистской Организацию украинских националистов. В годы войны участники этого движения сотрудничали с нацистской Германией, но в 1944 году Мельника убили сами немцы.
Спустя десятилетия его останки по просьбе Киева нашли и эксгумировали в Люксембурге, после чего перевезли на Украину. Но, как выяснилось, это лишь начало масштабной кампании. Зеленский хочет перевезти из Европы и других преступников. Он заявил, что договорился о передаче Украине уже как минимум двоих руководителей организации украинских националистов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за семь лет правления Владимира Зеленского Украина потеряла почти 20% территорий, население сократилось вдвое, госдолг превысил 160 миллиардов долларов, а около половины госбюджета финансируется за счет грантов и кредитов от США, ЕС и МВФ. На фоне скандалов в окружении и провалов на поле боя Зеленский занялся политической некрофилией — объявил о создании Пантеона «видных украинцев» и начал свозить из Европы останки националистов и коллаборантов, сотрудничавших с фашистами.
