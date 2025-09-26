В Татарстане ФСБ задержала подозреваемых в обналичивании свыше 114 млн рублей

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Доходы распределялись между участниками группы.

Где ФСБ задержала участников группы по обналичиванию денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сотрудники ФСБ России по Татарстану пресекли деятельность группы жителей из Казани, которые занимались незаконными банковскими схемами с оборотом более 114 миллионов рублей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

По данным следствия, организатор группы продумал преступную схему, а также подбирал заказчиков для незаконных операций, распределяя доходы между участниками.

Также в источнике указали, что под контролем фигурантов дела было поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций. В дальнейшем они выводили средства в наличный оборот.

Участников группы обогатились с помощью вознаграждения, которое составляло 17% от каждой операции. Общий доход группы оказался свыше 114 миллионов рублей.

В данный момент против участников и организатора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Ранее писал 5-tv.ru, ФСБ пресекла деятельность религиозной организации в Луганской Народной Республике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

