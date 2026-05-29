Россия ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Россия ограничила ввоз фруктов и овощей из Узбекистана в целях безопасности

С 30 мая Россия вводит временные ограничения на ввоз овощей и фруктов от десяти экспортеров из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции от 10 узбекистанских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», — говорится в сообщении ведомства.

Такое решение принято, чтобы защитить сельское хозяйство в России. С начала 2026 года специалисты уже зафиксировали 132 случая, когда при поставках продукции из Узбекистана были найдены карантинные объекты для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность узбекистанской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию плодоовощной продукции», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 30 мая Россельхознадзор также вводит временные ограничения на ввоз в Россию овощей и фруктов из Армении, включая томаты, огурцы, перцы, клубнику и зелень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС