ФСБ пресекла деятельность религиозной организации в ЛНР

Деятельность религиозной организации с управленческим центром в Киеве пресекли правоохранительные органы РФ на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального УФСБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что на территории ЛНР функционировало незарегистрированное объединение «Церковь Христа». Участники группы собрали и предоставили два миллиона рублей религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение»*.

Исходя из указанного факта, возбуждено уголовное дело против трех лидеров ячейки.

«В отношении трех лидеров ячейки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 284.1 УК России („Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности“)», — отмечено в сообщении.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого, 24 июля, сотрудники Росгвардии нашли на территории Луганского природного заповедника боевые припасы и экстремистские материалы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обнаруженные вещи были сделаны при разминировании бывших позиций ВСУ.

* — Организация признана нежелательной в России.