ФСБ пресекла деятельность религиозной организации в ЛНР

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Уголовное дело возбуждено против трех лидеров ячейки.

Чем занималась религиозная ячейка в ЛНР до пресечения ФСБ

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Деятельность религиозной организации с управленческим центром в Киеве пресекли правоохранительные органы РФ на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального УФСБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что на территории ЛНР функционировало незарегистрированное объединение «Церковь Христа». Участники группы собрали и предоставили два миллиона рублей религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение»*.

Исходя из указанного факта, возбуждено уголовное дело против трех лидеров ячейки.

«В отношении трех лидеров ячейки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 284.1 УК России („Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности“)», — отмечено в сообщении.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого, 24 июля, сотрудники Росгвардии нашли на территории Луганского природного заповедника боевые припасы и экстремистские материалы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обнаруженные вещи были сделаны при разминировании бывших позиций ВСУ.

Ранее 5-tv.ru, что в Мордовии задержан собиравший данные для ГУР МО Украины сотрудник IT-компании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Организация признана нежелательной в России.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
Ведущий Снуп Догг: стали известны детали свадьбы Селены Гомес и Бенни Бланко
11:19
Офисный стул калечит позвоночник: как избавиться от болей в спине при сидячей работе
11:14
Захарова: предупреждение Европы о готовности сбивать самолеты — русофобия
11:11
Они блистали на экранах, но умерли нищими и одинокими: мрачный конец советских кумиров
11:00
Катер в Турции насмерть сбил российскую туристку
10:53
Американец не смог найти вейп и избил своего месячного сына

Сейчас читают

Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости