Пытки в прямом эфире: три девушки стали жертвами жестоких убийств

Пытки трех девушек транслировали в прямом эфире в Аргентине

В Аргентине три девушки стали жертвами жестоких убийств, а их пытки транслировались в прямом эфире через закрытую группу в Instagram.* Об этом сообщает People.

Жертвами стали 20-летняя Бренда дель Кастильо, 20-летняя Морена Верди и 15-летняя Лара Морена Гутьеррес. Девушки пропали без вести после того, как их пригласили на вечеринку. Пять дней спустя их расчлененные останки нашли в колодце во Флоренсио Варела, примерно в 16 милях к югу от Буэнос-Айреса.

Расследование показало, что жертвы подвергались жестоким пыткам. У Морены отрезали пять пальцев левой руки и одно ухо, а Бренду дель Кастильо зарезали и разрезали живот. Эти преступления фиксировались и транслировались в закрытой группе примерно из 45 человек, сообщил министр безопасности Буэнос-Айреса Хавьер Алонсо.

Следствие предполагает, что убийства были организованы перуанским наркоторговцем.

«Вот что происходит с теми, кто крадет у меня наркотики», — гласило послание, оставленное рядом с останками.

