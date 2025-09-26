Пытки в прямом эфире: три девушки стали жертвами жестоких убийств

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Они пропали без вести после того, как незнакомцы пригласили их на вечеринку.

Пытки трех девушек транслировали в прямом эфире в Аргентине

Фото: 5-tv.ru



В Аргентине три девушки стали жертвами жестоких убийств, а их пытки транслировались в прямом эфире через закрытую группу в Instagram.* Об этом сообщает People.

Жертвами стали 20-летняя Бренда дель Кастильо, 20-летняя Морена Верди и 15-летняя Лара Морена Гутьеррес. Девушки пропали без вести после того, как их пригласили на вечеринку. Пять дней спустя их расчлененные останки нашли в колодце во Флоренсио Варела, примерно в 16 милях к югу от Буэнос-Айреса.

Расследование показало, что жертвы подвергались жестоким пыткам. У Морены отрезали пять пальцев левой руки и одно ухо, а Бренду дель Кастильо зарезали и разрезали живот. Эти преступления фиксировались и транслировались в закрытой группе примерно из 45 человек, сообщил министр безопасности Буэнос-Айреса Хавьер Алонсо.

Следствие предполагает, что убийства были организованы перуанским наркоторговцем.

«Вот что происходит с теми, кто крадет у меня наркотики», — гласило послание, оставленное рядом с останками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

