Существа ростом 120 сантиметров: в США рассекретили документы об НЛО

The Sun: в США рассекретили документы силовых ведомств об НЛО

ФБР опубликовало часть архивных материалов, связанных с наблюдениями НЛО, в которых упоминаются загадочные существа небольшого роста. О рассекреченных документах сообщила газета The Sun.

Согласно опубликованным данным, речь идет об отчетах середины 1960-х годов — периода, который в документах называют временем наибольшего числа наблюдений неопознанных объектов. В одной из служебных записок говорится, что очевидцы в разных странах сообщали о появлении существ, покидавших НЛО после приземления.

«Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся с этих объектов», — сказано в одном из документов.

По описаниям свидетелей, загадочные гуманоиды были ростом примерно от 107 до 122 сантиметров. Они носили скафандры и шлемы, а рядом с местами предполагаемых крушений находили необычные фрагменты неизвестного происхождения.

В материалах также упоминаются загадочные металлические сферы микроскопического размера, обнаруженные среди обломков. Один из найденных образцов был описан как магниевый сплав, другой — как чистый магний.

Еще один объект авторы документов назвали «исключительно твердым неизвестным металлом», внутри которого находились тысячи металлических сфер диаметром около 15 микрон.

Публикация документов связана с курсом администрации президента США Дональда Трампа на раскрытие информации об НЛО и различных аномальных явлениях.

