Школьная учительница Путина заявила, что гордится своим учеником

Ранее российский лидер поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле.

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Дмитриевна Гуревич заявила, что гордится своим бывшим учеником и считает его достойным руководителем страны. Об этом она рассказала в комментарии ИС «Вести».

«Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», — подчеркнула Гуревич.

Вера Дмитриевна также отметила наличие у Путина важного навыка находить общий язык с людьми и понимать их потребности.

Днем ранее, 11 мая, российский лидер лично заехал на своем автомобиле в отель в центре столицы к своей первой учительнице Вере Гуревич и пригласил ее на ужин в Кремль.

Педагог была также приглашена на парад Победы, состоявшийся 9 мая. После праздника для преподавателя подготовили специальную культурную программу, рассчитанную на несколько дней. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Гуревич за время пребывания в городе побывала в картинной галерее А. Шилова на Знаменке.

