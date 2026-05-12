Мозг должен работать: какие упражнения помогают тренировать память

Врач Ткачева: упражнение на запоминание слов помогает создать когнитивный резерв

С возрастом у каждого человека скорость мышления замедляется. Чтобы оттянуть этот процесс, важно формировать так называемый когнитивный резерв. Об этом изданию Газета.ру рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

В разговоре с изданием врач посоветовала россиянам регулярно делать упражнение на запоминание слов. Его суть заключается в следующем: человеку нужно посмотреть на список предметов и постараться его запомнить. На это дается всего 30 секунд. Основная задача — назвать как можно больше предметов, записанных на листочке.

Как отметила Ольга Ткачева, если удаться воспроизвести семь-десять слов — это успех, четыре-шесть — хороший результат, а если не больше трех — необходимо больше тренироваться. При желании можно усложнить задачу: называть слова в обратном порядке.

«Выберите пять–семь предметов в комнате. В течение одной минуты внимательно их рассматривайте. Закройте глаза и представьте каждый предмет, описывая детали», — сказала Ткачева, уточнив, что такое упражнение подойдет для улучшения зрительной памяти.

Кроме того, пополнять когнитивный резерв можно, изучая иностранные языки или осваивая игру на новом музыкальном инструменте. По словам врача, важна регулярность занятий: мозгу необходимо каждый раз сталкиваться с вызовом. Кроме того, это должно приносить удовольствие.

