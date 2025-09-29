Умерла 46-летняя Ирина Синецкая, чемпионка мира и Европы по боксу

София Головизнина
София Головизнина

В Федерации бокса выразили соболезнования родственникам спортсменки.



На 47-м году жизни скончалась Ирина Синецкая — трехкратная чемпионка мира и пятикратная обладательница титула чемпионки Европы по боксу. Ушедшая спортсменка навсегда останется в памяти поклонников бокса. Информация о ее смерти размещена на официальном портале Федерации бокса России.

В сообщении пресс-службы организации выражаются глубокие соболезнования близким и родным Ирины Синецкой. Отмечается, что она является самой титулованной спортсменкой в истории отечественного женского бокса.

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны», — написано в публикации Федерации.

