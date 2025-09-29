Правящая в Молдавии партия потеряет десять мандатов в парламенте

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

«Действие и солидарность» сохраняет большинство на фоне обвинений в фальсификации.

Сколько мандатов у правящей партии Молдавии

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС), возглавляемая президентом Майей Санду, теряет десять мандатов в парламенте по итогам выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после подсчета 99,03% протоколов.

Отмечается, что ПДС набирает около 49,7% голосов с учетом избирателей за рубежом, а внутри страны примерно 44%. Такие результаты вызывали протесты и обвинения партии «Действие и солидарность» в фальсификациях и вмешательстве в ход выборов, особенно на зарубежных избирательных участках. При этом, правящая партия сохраняет большинство мандатов — 53 депутатских места.

Для сравнения, оппозиционный «Патриотический блок», включающий несколько союзных партий, получает 48 мандатов.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября 2025 года. Они определят политический курс страны на ближайшие четыре года. В выборах участвовали 15 партий и четыре избирательных блока, борясь за 101 депутатское место в однопалатном парламенте. Явка избирателей превысила 52%, что выше показателя предыдущих выборов. Оппозиционный «Патриотический блок» во главе с бывшим президентом Игорем Додоном набрал около 28%.

