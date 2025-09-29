«Теперь я могу получать больше удовольствия»: Дженнифер Лопес о разводе с Беном Аффлеком

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Артисты на протяжении 20 лет то расставались, то сходились.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек история отношений и развода

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

Дженнифер Лопес: развод с Беном Аффлеком был лучшим решением в жизни

Певица Дженнифер Лопес откровенно рассказала о разводе с актером Беном Аффлеком, отметив, что расставание оказало на нее положительное влияние. По словам 56-летней артистки, после расторжения брака с 53-летним супругом она смогла лучше понять себя и получить больше удовольствия от жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Певица подала на развод в августе прошлого года, в день второй годовщины свадьбы, сославшись на непримиримые разногласия. Она призналась, что в тот период ей было тяжело, но справилась с переживаниями и вынесла важный урок.

«Это лучшее, что когда-либо со мной случалось, потому что я выросла. Расставание в конечном счете помогло мне лучше понять себя. Сейчас я совсем не та, что полтора года назад. Я провела лучшее лето в своей жизни. Мне было так весело. Теперь я могу получать больше удовольствия от жизни и быть счастливой», — поделилась Лопес.

Несмотря на личные трудности, бывшие супруги продолжали контактировать по рабочим вопросам: Дженнифер снималась в фильме «Поцелуй женщины-паука», где Аффлек выступал исполнительным продюсером. Премьера картины состоялась в январе этого года, одновременно с окончательным оформлением развода. Она также выразила благодарность бывшему супругу за предоставленную возможность поработать над ролью, которую считала предназначенной для себя.

Их роман начался в 2001 году на съемках фильма «Джильи». В то время Дженнифер была замужем, но вскоре подала на развод из-за зарождения чувств к Бену. Пара стала официально встречаться в 2002 году, и их отношения быстро привлекли внимание СМИ, став объектом большого интереса публики и таблоидов под прозвищем «Беннифер».

В ноябре 2002 года Бен сделал Дженнифер предложение с роскошным розовым бриллиантом стоимостью около 2,5 миллиона долларов. Планировалась свадьба, но в 2003 году ее отложили из-за большого внимания прессы, а в 2004 году пара рассталась.

После разрыва Дженнифер Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони и родила двойняшек, а Бен Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой он завел троих детей.

Спустя почти два десятилетия, в 2021 году, Лопес и Аффлек снова сошлись, что стало настоящей сенсацией. В 2022 году они снова объявили о помолвке и поженились, устроив несколько свадебных церемоний — одну в Лас-Вегасе и другую для близких в Джорджии.

