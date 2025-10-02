Тысячи демонстрантов вышли на улицы французских городов и грозят устроить забастовку

Экономический кризис во Франции обернулся социальным бунтом. Тысячи демонстрантов сегодня хлынули на улицы крупнейших городов. Профсоюзы грозят заблокировать важнейшие транспортные развязки. Власти в ответ вывели десятки тысяч силовиков для патрулирования. Корреспондент «Известий» Александр Якименко о том, что сотрясает Пятую республику.

Французские полицейские готовятся к бою. Они даже не скрывают, что будут применять силу ко всем и каждому,

«Каждый раз эти митинги заканчиваются хаосом, потому что в толпе есть заводилы, которые устраивают хаос, и нам приходится их ловить, разгонять и так далее. И я пока не вижу причин, почему нам не придется применять спецсредства сегодня», — отметил префект полиции Парижа Лорен Нюнез.

Пока власти уговаривают вести себя мирно, профсоюзы наоборот, агитируют за то, чтобы устроить новую общенациональную забастовку. Они надеются вывести на улицы до миллиона человек: и это в одном только Париже, но массовые манифестации намечены в Лилле, Марселе, Тулузе, Нанте, Бордо — в общем, по всей стране. И все прошлые разы действительно заканчивались отчаянными столкновениями митингующих с полицейскими.

Миллионы французов доведены до отчаяния: экономическая ситуация в стране ухудшается с каждым годом, а власти вместо помощи только увеличивают налоги. Проект бюджета на будущий год согласовать так и не удалось: власти хотели снова урезать социальные расходы, но и левая, и правая оппозиция объединились против этого проекта. В результате правительство впервые в истории страны получило вотум недоверия, ушло в отставку, но новые власти пока внесли лишь косметические правки в старый текст, так и не изменив его по сути.

«Это битва, это борьба с властью за наше благосостояние, и мы обязаны ее выиграть, если хотим жить, а не выживать», — заявил депутат Национального собрания Франции Франсуа Руффен.

Но именно выживать, а не жить, сейчас приходится все большему числу французов. Уровень банкротств достиг максимума c 2009 года, а темпы строительства и производства наоборот, упали еще сильнее. Показатели статистики отражают и настроение самих французов. Вот, например, семейная булочная в одном из небольших городков в центре страны: уже месяц в судах бьется за право работать по выходным, чтобы начать зарабатывать чуть больше.

«Даже если я добьюсь успеха, это не решит всех моих проблем. Когда денег у населения меньше, приходится снижать цену на свою продукцию, значит, и получать меньше. Я выжил в коронавирус, выжил в 2022 году, но теперь я еще ближе к грани банкротства», — поделился владелец пекарни Тьерри Овен.

И так — практически во всех сферах. Именитый адвокат Ален Дюфло уверен, что от когда-то самой крепкой экономики Европы сейчас не осталось ровным счетом ничего.

«Мы стали одной из худших стран Европы сегодня, с чудовищным уровнем долга и с регрессом в социальной сфере. Компании закрываются, происходят массовые увольнения. Так управлять страной нельзя, и Макрон должен уйти. Именно он виноват в том, что мы пришли к этому состоянию. Это он распродал наши компании, он раздаел наши деньги», — сказал французский адвокат Ален Дюфло.

Но как раз сейчас французский лидер уехал из страны. Он занимается куда более важными, с его точки зрения, международными вопросами, и пытается втянуть всю Европу в еще более острую конфронтацию с Россией. Именно он требует от всех потратить еще больше денег на перевооружение, строительство фортификаций и просто отдать их Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.