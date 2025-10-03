Последнее утро: отец разбудил детей в школу, а затем застрелил их

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

В этот день мужчине должен был быть вынесен приговор по обвинению в сексуальном преступлении.

Отец застрелил своих детей

Фото: 5-tv.ru

Отец разбудил своих детей в школу а затем застрелил их в США

В США Джефф Смерер обвиняется в убийстве своего 17-летнего сына Кайлеба и нападении на двух других детей — 13-летнего Бентли и 12-летнего Кинзли. Мужчина выстрелил в подростков после того, как разбудил их утром для похода в школу. Об этом сообщает People.

«Он проснулся, разбудил детей, чтобы они пошли в школу, и вы знаете, это был обычный день, и что-то просто произошло», — рассказал друг семьи.

Смерер был арестован после инцидента. Сообщается, что он пытался покончить с собой. Сын и дочь получили тяжелые ранения, включая переломы черепа, повреждения лица и позвоночника. Кинзли останется парализованным ниже шеи.

В день стрельбы мужчине должен был быть вынесен приговор за непристойное обнажение перед ребенком, находящимся на попечении детского сада его семьи.

Смереру предъявлены обвинения в открытом убийстве, двух пунктах нападения с намерением убийства, двух пунктах жестокого обращения с детьми первой степени и нескольких пунктах использования огнестрельного оружия.  

