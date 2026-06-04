В Москве пройдет хоккейный матч между игроками из России и США

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 59 0

Игра может поспособствовать «таянию льда» во взаимоотношениях стран.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Глава AmCham Эйджи: хоккейный матч между РФ и США пройдет 1 июля в Москве

Хоккейный матч с участием российских и американских игроков пройдет 1 июля в Москве. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на сессии «Россия — США: диалог культур» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, игру организуют в честь 250-летнего юбилея США.

«Я очень рад заявить, что мы проведем первый хоккейный матч, чтобы отпраздновать 250-летний юбилей США. 1 июля хоккейный матч пройдет в Москве», — отметил Эйджи.

К тому же глава AmCham выразил надежду, что это спортивное событие поможет улучшению атмосферы в отношениях между странами. Он отметил, что матч может поспособствовать «таянию льда» между Россией и США.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе форума заявлено более 150 мероприятий. Среди них сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Международная федерация хоккея аннулировала недопуск сборных России на турниры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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