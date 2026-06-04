Тунец моей мечты: рыбаки со всей страны едут в Приморье охотиться на гигантов

Вот отдых, в котором гарантированно никакого обмана. В Приморье началась «тунцовая лихорадка». Сотни рыбаков со всей России сейчас летят во Владивосток, чтобы выловить рыбу своей мечты. Некоторые экземпляры поражают воображение. Таких гигантских тунцов здесь еще не видели. Вес некоторых доходит до 200 килограммов. На поиски заветного трофея в море отправился и корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

На рассвете рыбацкий катер проходит под Русским мостом и держит курс в Японское море. Цель не типичная для этого времени года — экзотический южный тунец.

Соцсети рвутся от этой рыбы — экземпляры на кадрах за сотню килограммов. В заливе Петра Великого таких гигантов не видели никогда. Хищников троллят — это метод ловли на скорости. Особые спиннинги, высокопрочная леска, тизер-бар — яркая наживка, собранная в замысловатую гирлянду.

— Тунец любит либо фиолет, либо цукини. Заряжаем и то, и то, чем он будет кормиться сегодня. Мы же не знаем, какое зрение у него, может, ему нравится.

А еще фуксия и розе с перламутровыми блестками — в цветах и стразах морские волки разбираются не хуже экзальтированной дамы на маникюре.

— Я вот года два готовился к этой истории, и то — непонятно, зачем готовился, его сколько лет здесь не было. А вот видите — и на нашей улице праздник.

Событие действительно редкое, говорит наука. Сошлись несколько факторов.

«В данном случае это огромное количество сардины, которые в последние годы мигрируют к нам в воды. И второе — это численность самих тунцов», — пояснил заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Алексей Байталюк.

На любительский вылов не нужны разрешения. Уже через несколько минут спиннинги по бортам и на палубе, в море от кормы тянется паутина тонких лесок и крючков.

— Наша задача — приманить его с глубины, потому что где он, в какой толще сейчас — если он не на поверхности и не кормится — никто не знает. Поэтому пока шумим по воде.

Тунца приходится буквально выслеживать в море. Проще всего его обнаружить во время охоты. Такие места, где хищник подводит к поверхности стаи рыбы, чтобы ловить, называют «котлами». Возле котла всегда будут крутиться чайки.

Катер идет курсом прямо через котел. Первая поклевка через полтора часа после выхода — и срыв. Монстр, что перегрыз леску, скорее всего акула. Вот одна напала на рыбацкую добычу прямо на крючке: отхватила хвост, оставила отпечаток челюсти на боку.

«Все отрывает, все рвет. Столько сходов. То есть фактически сейчас все без снастей остались. Вот за эти три дня весь Владивосток остался без хороших снастей», — рассказал председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев.

Цена одной такой снасти — около 25 тысяч рублей. У этого экипажа сегодня море забрало пять.

Охота на тунца — дорогое удовольствие. Одержимые морем денег не считают. Все перекрывает радость удачной поклевки, пусть и с пятой попытки. Вот трещит катушка — значит, кто-то на крючке.

— Большого тунца багром нельзя брать — он утащит тебя вместе с багром, поэтому собираем гарпун.

Нервы натянуты не хуже лески спиннинга. Гиганта с глубины медленно подтягивают к борту.

На хвост накидывают петлю. Экземпляр фантастический — трое взрослых мужчин рывками поднимают тунца на борт.

176 килограммов рыбацкого счастья, два метра семь сантиметров радости. Этот экземпляр на сегодня — самый крупный выловленный тунец у приморских берегов.

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