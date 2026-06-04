«Танцевал, а потом подкосило»: Филипп Киркоров раскрыл причину смерти отца

Филипп Киркоров: моего отца подкосила травма ноги

Народный артист России Филипп Киркоров пришел на могилу отца в день его рождения — 2 июня Бедросу Киркорову могло бы исполниться 94.

Отец певца ушел из жизни 18 марта прошлого года, не дожив до 93 лет. И только сейчас Филипп Бедросович впервые озвучил, что спровоцировало скорый уход папы.

«Он ходил, танцевал, а потом вот эта травма с ногой. И все. Его подкосило, он стал лежачим и угас. А ему нельзя было лежать категорически. Если бы на ногах, он прожил бы до 100», — приводят слова Киркорова WomanHit.

Какую именно травму получил Бедрос — певец не уточнил. Поклонники строят догадки: скорее всего, перелом шейки бедра. Для пожилого человека это практически приговор.

Официально же причиной смерти 92-летнего артиста называли остановку сердца. Он ушел из жизни дома, в окружении самых близких родных людей.

«Я больше не ребенок <…> 18 марта 2025 года в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — таким сообщением в соцсетях артист сообщил о смерти отца.

Мать певца — Виктория Киркорова — умерла 30 апреля 1994 года. Дата совпала с днем рождения сына.

«Она подарила мне жизнь и ушла в этот же день… Мама, спасибо тебе за все! Ты всегда в моей памяти», — делился исполнитель.

Сперва Викторию Киркорову похоронили в Болгарии, на ее родине. Но после кончины отца Филипп решил перевезти прах матери в Москву. Сейчас родители Киркорова покоятся рядом.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что винит себя в ухудшении здоровья отца.

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