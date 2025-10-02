Путин: США покупают у России уран, а другим запрещают даже нефть

США все еще закупают уран у РФ, при этом другим странам приобретать российские энергоносители стараются запретить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

В связи с этим российский лидер напомнил известное античное выражение.

«И Соединенные Штаты у нас действительно уран покупают. Вот вы спросили, а почему же Соединенные Штаты сами покупают, а другим покупать наши энергоносители вроде стараются запретить. Ну, ответ простой, и дан еще нам с вами в латинскую эпоху. Все хорошо знают фразу «То, что позволено Юпитеру, не позволено быку», — отметил президент.

Атомная энергетика хорошо развита в США и требует большого количества топлива. И Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, занимая 25%. По словам президента, в прошлом году Россия на этом заработала почти 800 миллионов долларов, а в этом году есть все шансы выйти на уровень одного миллиарда долларов.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.