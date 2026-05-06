В Тамбовской области собрали рекордный урожай зерна в 2025 году

Поддержку героев специальной военной операции обсудили сегодня в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Тамбовской области. Евгений Первышов напомнил, что он сам — участник СВО. Поэтому в первую очередь рассказал президенту о своих боевых товарищах и работе с ветеранами спецоперации, которые уже возвращаются домой.

— Многие ребята сейчас находят себя в жизни: или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя при прохождении определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной и муниципальной службе, — отметил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

— Вы с ними в контакте? — спросил президент России Владимир Путин.

— Конечно, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственные муниципальные службы, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо членов семей, и уже совершенно другую реакцию мы получаем.

— Они все местные ребята?

— Все тамбовские, да. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращении основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.

Тамбовская область — один из флагманов аграрного производства страны. В прошлом году в регионе собрали рекордное количество зерна — почти шесть миллионов тонн. Это значительно превышает прежние показатели. Наращивается экспорт продукции, особенно с арабскими странами. Кроме того, глава региона доложил о проекте создания свободной экономической зоны. Она может стать основой для развития промышленного сектора экономики.

