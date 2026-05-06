В Тамбовской области собрали рекордный урожай зерна в 2025 году

Эфирная новость 35 0

Регион является одним из флагманов аграрного производства России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поддержку героев специальной военной операции обсудили сегодня в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Тамбовской области. Евгений Первышов напомнил, что он сам — участник СВО. Поэтому в первую очередь рассказал президенту о своих боевых товарищах и работе с ветеранами спецоперации, которые уже возвращаются домой.

— Многие ребята сейчас находят себя в жизни: или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя при прохождении определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной и муниципальной службе, — отметил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

— Вы с ними в контакте? — спросил президент России Владимир Путин.

— Конечно, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственные муниципальные службы, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо членов семей, и уже совершенно другую реакцию мы получаем.

— Они все местные ребята?

— Все тамбовские, да. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращении основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.

Тамбовская область — один из флагманов аграрного производства страны. В прошлом году в регионе собрали рекордное количество зерна — почти шесть миллионов тонн. Это значительно превышает прежние показатели. Наращивается экспорт продукции, особенно с арабскими странами. Кроме того, глава региона доложил о проекте создания свободной экономической зоны. Она может стать основой для развития промышленного сектора экономики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:04
Нейросетевые фрукты сделали хит: Jony с песней «Камин» обошел Тейлор Свифт
20:00
Свет против сахара: ученые нашли неожиданный способ помочь диабетикам
19:51
«То был чудесный день!» — Катерина Шпица родила второго ребенка
19:45
Посольство России назвало запрет ФРГ на символику Победы 8–9 мая циничным
19:35
Подвиги москвичей: экскурсоводы рассказали о жизни столицы в годы войны
19:30
Метан из-подо льда: ученые нашли новую причину ускорения глобального потепления

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Кровавая тайна: девушка рассказала, почему не общается с отцом-мафиози
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео