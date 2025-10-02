Западные центры предпринимают попытки организовать в Сербии цветную революцию

Те, кто пытается устроить в Сербии цветную революцию, хочет, чтобы сербский народ страдал. Попытки уже предпринимаются западными центрами, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Российский лидер напомнил, что цветная революция — это неконституционный, неправовой захват власти. Больше всего стараются воздействовать на молодежь, поэтому необходимо вести диалог с ней с позицией патриотизма.

«Мне кажется что если ввести нормальный диалог с этими молодыми людьми, все-таки можно с ними договариваться, потому что они же прежде всего патриоты, и они должны понять, что лучше для их страны. Вот такие революционные преобразования, либо эволюционные изменения с их участием», — сказал президент.

При это Путин подчеркнул, что все это — внутреннее дело самой Сербии.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.