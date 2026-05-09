Путин заявил об успешном развитии отношений России и Малайзии

Отношения между Россией и Малайзией успешно развиваются в дипломатической и экономической сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

По словам российского лидера, Москва и Куала-Лумпур поддерживают устойчивый диалог, а в следующем году страны отметят юбилей дипломатических отношений. Путин добавил, что за прошедшие годы с обеих сторон была проделана большая работа.

«У нас отношения между нашими странами развиваются хорошо. В следующем году мы отмечаем юбилей наших дипломатических отношений. За это время многое сделано с обеих сторон», — сказал президент России.

Глава государства также обратил внимание на торгово-экономическое сотрудничество. Он признал, что в данный момент наблюдается небольшая корректировка и некоторое снижение объемов, однако выразил уверенность, что эту тенденцию удастся преодолеть в ближайшее время.

«Развиваются торгово-экономические связи. Мы отмечаем, что есть некоторая корректировка, небольшое снижение объемов, но предполагаю, что в целом нам эту тенденцию удастся преодолеть в самое ближайшее время. Для этого есть все предпосылки», — отметил Путин.

Президент добавил, что Россия и Малайзия активно взаимодействуют на международной арене. По его словам, сотрудничество идет в разных организациях, в том числе в ООН, АСЕАН и Организации исламского сотрудничества.

В ходе встречи султан Ибрагим пригласил Путина посетить Малайзию с государственным визитом в 2027 году. Верховный правитель выразил уверенность, что такая поездка придаст новый импульс партнерству двух стран. Завершая выступление, султан Ибрагим поблагодарил российского лидера и назвал его своим братом.

«Благодарю вас, господин президент, мой брат», — сказал верховный правитель Малайзии.

В ответ Путин поднялся с кресла, пожал султану Ибрагиму руку и по-английски поблагодарил его.

«Большое спасибо», — ответил президент России.

