«Я беру на себя полную ответственность»: P. Diddy извинился за все содеянное

Рэпер P. Diddy написал письмо, в котором извинился за содеянное

Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, составил для судьи письмо, в котором раскаялся во всех совершенных преступлениях и взял полную ответственность за содеянное. Он уточнил, что «потерялся в наркотиках». Об этом сообщает Fox News.

«Прежде всего, я хочу извиниться и сказать, как я искренне сожалею обо всей боли и страданиях, которые я причинил другим своим поведением. Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые проступки», — отметил исполнитель.

Комбс в своем письме признался, что находится в трезвом состоянии впервые за 25 лет. Кроме того, он попросил о милости ради своих детей. Рэпер добавил, что не подведет суд, если ему предоставят возможность вернуться к семье.

Уточняется, что оглашение приговора назначено на 3 октября.

Ранее прокуратура США запросила для Комбса минимум 11 лет тюрьмы по делу о сексуальных преступлениях, а также штраф в размере 500 тысяч долларов.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy, известного как Шон Комбс, задержали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских знаменитостей происходили не только разврат и употребление наркотиков, но и насилие над несовершеннолетними. Количество обвинений превышает сотню. Рэпер пытался внести залог в размере 50 миллионов долларов для освобождения из-под ареста, но суд отклонил его ходатайство.

