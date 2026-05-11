Климатолог Клименко: летом в Москве стоит ждать дубайские температуры

Предстоящее лето в Москве окажется теплым, а временами и жарким. Об этом в беседе с Aif.ru рассказал академик РАН, климатолог Владимир Клименко.

«Лето будет по температурам несколько выше нормы, примерно на один градус, но страшилки насчет того, что оно станет необычайно жарким, я бы не подтвердил. Напомню, +17,3°C — это норма июня, +19,6 °C — июля и +17,5 °C — августа. Причем это норма современная. Таковой считается норма 1991–2020 гг», — заявил специалист.

На первый взгляд такие показатели не выглядят высокими, однако климатолог пояснил, что нормой считаются среднемесячные показатели — и с жаркими, и с холодными днями.

«А в последние годы активно наблюдается тенденция на температурные скачки. То есть у нас все чаще прохладные дни сменяются жаркими. Поэтому высчитывается средняя температура. И она стала значительно выше, чем была, скажем, еще 10 лет и тем более 50 лет назад. Мы медленно, но верно движемся в направлении глобального потепления», — добавил климатолог.

Клименко считает, что по характеру погоды и средней температуре предстоящее лето напомнит прошлогодний сезон.

«Будут и прохладные дни, и дождливые, и настоящая жара. Приближающиеся теплые месяцы сложно будет назвать стабильными, но и ненастными и холодными назвать никак нельзя. Многие запомнили дождливые недели прошлого лета, но в нем ведь было немало и очень теплых дней. К таким же показателям стремится и нынешнее», — рассказал ученый.

Эксперт отметил, что температура летом продолжает постепенно расти. Этот процесс идет не так быстро, как зимой и весной, однако каждое десятилетие приносит более жаркие сезоны. Нынешний год продолжит череду лет с температурой выше средней — особенно это будет заметно в июле, который станет теплее прошлогоднего.

Клименко также предупредил о периодах сильной жары и призвал приобретать кондиционеры.

«Есть все предпосылки к тому, что некоторое не слишком продолжительное время в столице будет стоять жара, как в Дубае зимой, заметно выше +25°C», — добавил он.

По оценке специалиста, такая погода продержится около двух недель, вероятнее всего — в июле. Этого хватит, чтобы люди с ослабленным здоровьем почувствовали ухудшение самочувствия.

«К счастью, дубайское лето никогда не станет для нас нормой, но ростовское или саратовское лето уже на пороге и к этому стоит быть готовыми», — резюмировал климатолог.

