«Как в Дубае?» — Климатолог дал прогноз погоды в Москве на лето

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 48 0

Дубайского лета в столице ждать не стоит, но зимние температуры ближневосточного мегаполиса в город придут.

Какой будет погода в Москве в летом 2026 года — прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Климатолог Клименко: летом в Москве стоит ждать дубайские температуры

Предстоящее лето в Москве окажется теплым, а временами и жарким. Об этом в беседе с Aif.ru рассказал академик РАН, климатолог Владимир Клименко.

«Лето будет по температурам несколько выше нормы, примерно на один градус, но страшилки насчет того, что оно станет необычайно жарким, я бы не подтвердил. Напомню, +17,3°C — это норма июня, +19,6 °C — июля и +17,5 °C — августа. Причем это норма современная. Таковой считается норма 1991–2020 гг», — заявил специалист.

На первый взгляд такие показатели не выглядят высокими, однако климатолог пояснил, что нормой считаются среднемесячные показатели — и с жаркими, и с холодными днями.

«А в последние годы активно наблюдается тенденция на температурные скачки. То есть у нас все чаще прохладные дни сменяются жаркими. Поэтому высчитывается средняя температура. И она стала значительно выше, чем была, скажем, еще 10 лет и тем более 50 лет назад. Мы медленно, но верно движемся в направлении глобального потепления», — добавил климатолог.

Клименко считает, что по характеру погоды и средней температуре предстоящее лето напомнит прошлогодний сезон.

«Будут и прохладные дни, и дождливые, и настоящая жара. Приближающиеся теплые месяцы сложно будет назвать стабильными, но и ненастными и холодными назвать никак нельзя. Многие запомнили дождливые недели прошлого лета, но в нем ведь было немало и очень теплых дней. К таким же показателям стремится и нынешнее», — рассказал ученый.

Эксперт отметил, что температура летом продолжает постепенно расти. Этот процесс идет не так быстро, как зимой и весной, однако каждое десятилетие приносит более жаркие сезоны. Нынешний год продолжит череду лет с температурой выше средней — особенно это будет заметно в июле, который станет теплее прошлогоднего.

Клименко также предупредил о периодах сильной жары и призвал приобретать кондиционеры.

«Есть все предпосылки к тому, что некоторое не слишком продолжительное время в столице будет стоять жара, как в Дубае зимой, заметно выше +25°C», — добавил он.

По оценке специалиста, такая погода продержится около двух недель, вероятнее всего — в июле. Этого хватит, чтобы люди с ослабленным здоровьем почувствовали ухудшение самочувствия.

«К счастью, дубайское лето никогда не станет для нас нормой, но ростовское или саратовское лето уже на пороге и к этому стоит быть готовыми», — резюмировал климатолог.

Как ранее писал 5-tv.ru, ученые зафиксировали неожиданный источник выбросов парниковых газов в Арктике, который может приводить к ускорению глобального потепления. Речь идет о газах, поднимающихся из глубин под ледяным щитом Гренландии — одного из ключевых регионов, влияющих на климат планеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
9 мая
От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
8 мая
Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон
8 мая
Тепло уходит: какой будет погода в Москве 8 мая
6 мая
Лучше остаться дома: синоптики рассказали о погоде в Москве на вечер 6 мая
6 мая
Теплый дождь перед бурей: какая погода будет 7 мая в Москве
5 мая
Пора доставать зонтики: какая погода будет 5 мая в Москве
4 мая
«Желтый» уровень опасности: во вторник в Москве ожидается гроза и сильный ветер
4 мая
Понедельник с характером: какая погода будет в Москве 4 мая
4 мая
Куртки не убирать: какая погода ждет москвичей на 9 Мая
3 мая
Рано радоваться не стоит: синоптик рассказал о погоде на неделе перед 9 Мая
+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:22
Россияне стали чаще уходить из корпораций в сферу услуг
9:00
Тайна Екатерины Градовой: что сломало жизнь звезде «17 мгновений весны»
8:46
«Как в Дубае?» — Климатолог дал прогноз погоды в Москве на лето
8:22
Трудно дотянуться: как безопасно помыть окна без разводов на высоких этажах
8:05
Россиянам назвали максимальный размер пенсии для самозанятых
7:41
Ушедший в отставку глава минобороны Латвии устроил скандал на пресс-конференции

Сейчас читают

«Да» или «нет»? — россиянам рассказали о схеме мошенников с подделкой голоса
Первый звоночек? Врач объяснил, о каких болезнях говорит изменение походки
Риелтор объяснила, чем залоговое имущество отличается от арестованного жилья
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео