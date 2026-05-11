«Известия»: россияне стали чаще уходить из корпораций в сферу услуг

Россияне все чаще уходят из классического корпоративного сектора в сферу услуг и частную практику, где доходы выглядят более понятными и быстрыми. О трансформации рынка труда и смене карьерных ориентиров «Известиям» рассказали в одной из кадровых компаний.

По данным исследования предприятия, за последние два года число кандидатов, которые рассматривают переход в сервисную экономику, выросло примерно на 30%. Речь идет о сферах, где заработок напрямую зависит от числа клиентов и объема выполненной работы. В некоторых сегментах доходы достигают 150–170 тысяч рублей в месяц.

«Сама логика заработка выглядит для кандидатов более прозрачной, что делает такие направления привлекательной альтернативой классической корпоративной карьере», — отметил управляющий партнер компании Владислав Быханов.

Кадровики связали этот тренд с масштабными переменами на рынке труда после ухода международных компаний. По оценке компании, около 60% работодателей столкнулись со снижением качества управленческих практик и нехваткой системного подхода к развитию сотрудников.

Аналитики пояснили, что международные компании долгие годы формировали стандарты корпоративной культуры, карьерного роста и взаимодействия с персоналом. После их ухода значительная часть этих механизмов перестала работать в привычном формате.

Особенно сильно перемены повлияли на молодежь: более 65% специалистов младше 30 лет при выборе работы ориентируются не только на зарплату, но и на возможности развития, корпоративную среду и понятный карьерный трек. При этом 58% молодых сотрудников не готовы рассматривать предложения без прозрачной системы роста и обратной связи от руководства.

На этом фоне часть специалистов все чаще выбирает работу вне крупных корпораций. Собеседник издания отметил, что многие кандидаты начали воспринимать сферу услуг и частную практику как полноценную альтернативу офисной занятости.

Ранее 5-tv.ru писал, что средних доход курьера в Москве на 12% превысил заработок специлистов с высшим образованием. При этом многое зависит от сферы и престижа вуза — выпускники топовых учебных заведений в среднем зарабатывают больше тех, кто закончил менее востребованные.

