«Думал, что это сон»: американский школьник зарезал сестру-близнеца во время приступа лунатизма

Peoplе: Американский школьник лунатил и зарезал сестру-близнеца

История семьи Эллиотт из Хьюстона шокировала США. В 2021 году 17-летний Бенджамин в четыре часа утра позвонил в службу спасения и признался, что убил свою сестру-близнеца в приступе лунатизма. Об этом сообщает издание People со ссылкой на местные СМИ.

«Я только что убил свою сестру… Боже мой, я думал, что это сон», — сказал Бенджамин диспетчеру

Жертвой стала его сестра-близнец Меган, с которой, по словам самого Бенджамина, у него были самые теплые отношения.

«Она была моей лучшей и самой близкой подругой. Никогда бы не причинил ей вреда сознательно», — говорил подросток позже в тюремном интервью.

В ту ночь он ударил сестру ножом для походов, подаренным ему накануне отца. Осознав содеянное, подросток попытался остановить кровотечение, накрыв ее лицо подушкой, и делал искусственное дыхание до приезда полиции. Но Меган скончалась на месте.

Защита утверждала, что трагедия произошла во время эпизода лунатизма. Эксперт по сну доктор Джеральд Симмонс подтвердил, что у Бенджамина диагностированы серьезные нарушения сна.

«Он сделал это, да. Но сделал не по своей воле. У него не было мотива», — заключил он.

Однако обвинение сомневалось в версии сна. Прокуроры указывали на два ранения и на то, что характер повреждений противоречит «автоматическим» движениям.

«Он накрыл ее лицо подушкой не для того, чтобы спасти, а чтобы скрыть кровь и, возможно, заставить замолчать», — заявил прокурор Меган Лонг.

В феврале 2025 года суд признал Бенджамина Эллиотта виновным в убийстве первой степени и назначил 15 лет заключения, хотя прокуратура требовала 40 лет.

Сам осужденный настаивает, что произошедшее не было его выбором.

«Раньше я винил себя, потому что я держал нож. Но теперь понимаю — я ничего не мог сделать. Это не моя вина», — отметил Бенджамин.

Бенджамин сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в 2032 году, когда ему исполнится 28 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.