Рубио заранее обвинил Иран в возможном провале переговоров
Он также прокомментировал возможность возобновления операции «Эпическая ярость».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рубио: в случае неудачи на переговорах США и Ирана будет виноват Тегеран
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае неудачи на переговорах Вашингтона и Тегерана виновата будет Исламская Республика. Об этом он сказал в интервью India Today.
Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа дипломатично решает все конфликты.
При этом на вопрос о возможности возобновления операции «Эпическая ярость» Рубио ответил, что решение зависит от переговоров двух стран. США, со совей стороны, хотели бы решить все разногласия посредством диалога, уточнил политик.
«Президент ясно дал понять, что он сделает все необходимое, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — добавил он, напомнив условие для мирного соглашения, которое бы включало долгосрочные ограничения возможностей по обогащению урана.
Марко Рубио также напомнил о необходимости открытия Ормузского пролива для свободного судоходства. Он подчеркнул, что существующая система, при которой Иран взимает пошлины и угрожает безопасности коммерческих судов, неприемлема для мирового сообщества.
В четверг, 21 мая, госсекретарь США заявлял, что судьба сделки Вашингтона с Тегераном может решиться в ближайшие дни. Комментируя ход переговоров, он упомянул о «некоторых позитивных сигналах».
При этом Рубио подчеркнул, что, если Трампу не удастся подписать мирное соглашение с Ираном, то президент США будет вынужден прибегнуть к недипломатичным вариантам воздействия на исламскую республику.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 мая
- Сделка или новая эскалация? Трамп оценил шансы на возобновление войны в Иране
- 21 мая
- Трамп заявил о готовности действовать при получении неправильного ответа Ирана
- 20 мая
- Трампа ограничили в военных полномочиях в отношении Ирана
- 20 мая
- Россия и Китай заявили, что удары по Ирану расшатывают Ближний Восток
- 20 мая
- Пентагон впервые прокомментировал удар по школе в Иране
- 20 мая
- Сенат США одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану
- 20 мая
- Дональд Трамп заявил о быстром завершении войны с Ираном
- 20 мая
- Глава МИД Ирана пообещал США много «сюрпризов» в случае возобновления войны
- 19 мая
- «Очень позитивное развитие»: Трамп заявил, что США и Иран близки к сделке
- 18 мая
- Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану
Читайте также
64%
Нашли ошибку?