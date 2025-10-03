Заколола на кухне: жена зарезала бодибилдера из-за ревности

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Спортсмен получил 21 ножевое ранение.

В Бразилии жена зарезала бодибилдера из-за ревности

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: жена зарезала бодибилдера из-за ревности в Бразилии

В Бразилии 41-летний чемпион по бодибилдингу Вальтер де Варгас Айта погиб от рук собственной супруги. Карвалью Айта заколола мужа во время жуткой сцены ревности на кухне. Об этом сообщает издание New York Post.

Спортсмен получил 21 ножевое ранение — удары пришлись в голову, шею, туловище и конечности. Кровавые следы вели от квартиры на лестничную клетку: бодибилдер пытался спастись, но потерял сознание и скончался. Соседи утверждают, что слышали его отчаянные крики.

«Боже мой, зачем ты это делаешь?» — вопрошал бодибилдер.

Пара поженилась в 2021 году и часто ссорилась — в том числе из-за религиозных ритуалов, в которых участвовала женщина Полиция сообщила, что Карвалью в течение месяцев подозревала мужа в измене и буквально следила за ним: сверлила отверстия в стенах, фотографировала во сне, писала угрожающие сообщения с эмодзи-ножами. На аудиозаписях, собранных следователями, женщина заявляла, что он «заплатит» за предательство.

Сам Вальтер признавался, что жил в страхе и даже хотел оставить предсмертное письмо, где обвинил бы жену, если с ним что-то случится.

После задержания Карвалью призналась, что ударила мужа ножом, но заявила о самообороне — якобы в начале ссоры оружие находилось у Вальтера. Однако экспертиза показала: мужчина был атакован женой и пытался выбраться из квартиры уже смертельно раненным.

Выяснилось, что ранее женщина уже находилась в розыске за попытку вооруженного ограбления. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Вальтер Айта был известен в спортивных кругах: пять раз становился чемпионом штата и занимал второе место в рейтинге Всемирной федерации фитнеса. Он также работал тренером и делился авторскими программами с тысячами подписчиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
«Украина перестала быть той страной, которую я любила»: Повалий о причинах переезда в РФ
16:09
Гражданин РФ задержан в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США
16:01
Мерц раскритиковал идею о финансировании «стены дронов» из фондов Евросоюза
15:51
Жительница Белгородской области погибла после удара дрона ВСУ
15:40
«Это мудрость тела»: как Сати Казанова снимает стресс
15:28
При попытке покорить легендарную скалу Эль-Капитан в США погиб 23-летний альпинист

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости