Заколола на кухне: жена зарезала бодибилдера из-за ревности

NYP: жена зарезала бодибилдера из-за ревности в Бразилии

В Бразилии 41-летний чемпион по бодибилдингу Вальтер де Варгас Айта погиб от рук собственной супруги. Карвалью Айта заколола мужа во время жуткой сцены ревности на кухне. Об этом сообщает издание New York Post.

Спортсмен получил 21 ножевое ранение — удары пришлись в голову, шею, туловище и конечности. Кровавые следы вели от квартиры на лестничную клетку: бодибилдер пытался спастись, но потерял сознание и скончался. Соседи утверждают, что слышали его отчаянные крики.

«Боже мой, зачем ты это делаешь?» — вопрошал бодибилдер.

Пара поженилась в 2021 году и часто ссорилась — в том числе из-за религиозных ритуалов, в которых участвовала женщина Полиция сообщила, что Карвалью в течение месяцев подозревала мужа в измене и буквально следила за ним: сверлила отверстия в стенах, фотографировала во сне, писала угрожающие сообщения с эмодзи-ножами. На аудиозаписях, собранных следователями, женщина заявляла, что он «заплатит» за предательство.

Сам Вальтер признавался, что жил в страхе и даже хотел оставить предсмертное письмо, где обвинил бы жену, если с ним что-то случится.

После задержания Карвалью призналась, что ударила мужа ножом, но заявила о самообороне — якобы в начале ссоры оружие находилось у Вальтера. Однако экспертиза показала: мужчина был атакован женой и пытался выбраться из квартиры уже смертельно раненным.

Выяснилось, что ранее женщина уже находилась в розыске за попытку вооруженного ограбления. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Вальтер Айта был известен в спортивных кругах: пять раз становился чемпионом штата и занимал второе место в рейтинге Всемирной федерации фитнеса. Он также работал тренером и делился авторскими программами с тысячами подписчиков.

