«Хочу делать свое дело»: Дюжев намерен улучшить жизнь россиян, став депутатом

Дмитрий Дюжев: задача депутата — улучшить жизнь населения родной страны

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев претендует на место депутата Госдумы Федерального Собрания IX созыва. В интервью 5-tv.ru он рассказал о своем главном намерении, с которым пойдет в госаппарат.

Актер отметил, что до 31 мая можно поучаствовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в сентябре.

«Дело в том, что началась неделя предвыборных голосований, и я не имею права рассказывать о своей программе в данный момент. Но, действительно, речь идет о том, чтобы улучшить нашу жизнь», — поделился Дюжев.

На вопрос корреспондента, не боится ли он растерять свой актерский талант, пока будет восседать на депутатском кресле, Дмитрий ответил, что не намерен сидеть в кабинете, а будет все время в процессе переговоров и в решении важных для общества задач.

«Задача депутата — услышать проблему, сформировать ее в законопроект и, так сказать, вынести ее на голосование», — добавил он.

По словам Дюжева, он не прислушивается к мнению коллег, которые убеждены, что актер должен быть только актером и ни кем другим. В депутаты он шел планомерно и давно, поэтому даже необходимость получения профильного образования его не остановит.

«Дело в том, что кто ругает, тот награждает. Я хочу делать свое дело, к которому, наверное, я шел какое-то время. Возможно, на сегодняшний день, я не имею диплома высшей политической школы, но очень скоро, очень надеюсь его получить. И тогда все вопросы снимутся сразу», — резюмировал Дюжев.

